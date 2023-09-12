Как запрет на iPhone для китайских чиновников повлиял на акции Apple: ответ эксперта

Об этом говорится в колонке главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина .

"Обремененные страхами того, что это только начало, обрушились акции компании Apple, а также ее поставщиков Nvidia и Qualcomm, и потянули за собой вниз индекс техносектора Nasdaq Composite и более общий S&P 500", – рассказал Мартыненко.

По его словам, оба индекса потеряли за прошедшую неделю 1,9% и 1,3% соответственно.

Китай запретил чиновникам использовать iPhone

Китайские чиновники уже месяцами придерживаются неписаного правила избегать использования iPhone. Добавим, что Apple получает около 19% дохода именно от Китая, так что запрет может негативно повлиять на компанию.

The Wall Street Journal сообщало, что это может быть местью за подобные шаги США против китайских технологий и соцсети TikTok.

Так, Конгресс США запретил использование китайского TikTok на рабочих устройствах еще в конце декабря 2022 года. Позже аналогичные решения приняли и в странах ЕС.

Больше о том, почему TikTok блокируют и ждать ли такого сценария в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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