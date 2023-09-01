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Польша отреагировала на обвинения Беларуси в нарушении границы

Украина, Пятница 01 сентября 2023 22:29
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Польша отреагировала на обвинения Беларуси в нарушении границы Фото: Польша отреагировала на обвинение Беларуси (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на обвинения Беларуси в нарушении воздушного пространства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь заявил, что сегодня, 1 сентября, польский военный вертолет Ми-24 якобы вошел в воздушное пространство Беларуси.

"Польский военный вертолет Ми-24 пересек государственную границу на очень низкой высоте, пролетел на глубину до 1,2 км вглубь Беларуси, а затем повернул назад", - говорится в сообщении Госпогранкомитета.

Комментарий МИД Польши

"Мы проанализируем ситуацию, но к таким заявлениям белорусских служб нужно подходить очень осторожно. Эти услуги являются прямым продолжением режима Лукашенко", - прокомментировал замглавы МИД Павел Яблонский.

Он также добавил, что это вполне может быть белорусской провокацией. По его словам, до парламентских выборов можно ожидать "еще много провокаций со стороны Беларуси".

"В белорусских СМИ можно регулярно читать статьи о том, что Польша собирается напасть на Беларусь, есть много глупостей такого типа", - сказал Яблонский.

Нарушение границы Польши

Напомним, ранее два боевых вертолета Беларуси Ми-8 и Ми-24 нарушили государственную границу Польши. Они пролетели над одним из польских сел во время "учений".

В Минобороны Польши подтвердили инцидент и поручили усилить охрану границы с Беларусью. При этом польский генерал отмечал, что у границы разместили боевые вертолеты, которые при необходимости готовы открыть огонь.

Более подробно о нарушении польской границы вертолетами Беларуси можете узнать в материале РБК-Украина.

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