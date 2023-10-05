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"Это невозможно": Надя Дорофеева объяснила, почему у нее до сих пор нет детей

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Иванна Пашкевич

В последнее время вокруг певицы Нади Дорофеевой только и ходят слухи о том, что она беременна. Сама артистка до сегодняшнего дня это не комментировала. Теперь звезда заявила, что нет, она не беременна, а также объяснила почему.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы для "Нашего радио".

Почему у Дорофеевой нет детей

Певица посетила шоу "Ранковий двіж", чтобы презентовать свою новую песню "На самоті".

Ведущий Андрей Черновол в шутку сказал: "Слушай, мы так счастливы. Так классно, что ты "беременная".

В ответ Дорофеева заявила:

"Я могу наконец сказать вам правду - нет, я не беременна, к сожалению".

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

По словам знаменитости, пока она не решается стать мамой, потому что у нее очень плотный рабочий график и постоянные стрессы.

Однако как только она решится рожать, то сразу возьмет паузу в карьере.

"Это невозможно с такими стрессами. Надо брать отпуск", - добавила певица.

Напомним, слухи о беременности артистки появились после того, как ее якобы видели у врача-гинеколога. Их начал распространять блогер Богдан Беспалов.

Тогда тренер "Голоса країни" отреагировала на сплетни, опубликовав ролик, на котором она продемонстрировала свой плоский живот.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Недавно мы рассказывали, что Голос країни разнесли из-за "кумовства".

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Надя Дорофеевабеременностьзвезды шоу-бизнеса