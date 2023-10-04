8 очень стильных образов "спасительницы Малибу" Александры Даддарио, поддерживающей Украину

Александра Даддарио является очень популярной актрисой. В ее творческом арсенале есть десятки безупречных ролей. Но самое большое признание ей принесла роль спасительницы Малибу. Однако красотой женщина поражает не только в фильмах.

РБК-Украина (проект Styler) собрало 8 стильных образов Александры и решило показать, как именно Даддарио поражает своих поклонников.

8 стильных образов Александры Даддарио

Актриса решила примерить на себя стиль Old Money. Она надела черную майку, темные джинсы, что характерно для изысканного и спокойного образа в таком стиле, а также добавила сумку Dior черного цвета и лоферы в темно-коричневом оттенке.

Образ дополнила прическа - собранные волосы с одним аккуратно выпадающим локоном.

Первый поразительный образ Александры Даддарио (фото: instagram.com/alexandradaddario)

Еще один образ в стиле Old Money актриса воплотила в пастельных тонах. Она выбрала кремовый костюм, состоящий из длинной юбки и пиджака. А базой стала белая классическая футболка.

Обувь дополнила образ, поскольку Александра выбрала остроносые бежевые туфли, сливающиеся с цветом костюма.

Второй поразительный образ Александры Даддарио (фото: instagram.com/alexandradaddario)

Образ Даддарио для съемки часов Tag Heuer стал довольно смелым и интересным, поскольку для него актриса надела темные джинсы, белую футболку и кожаную трехцветную косуху. А также, на ее руке, конечно, были часы от Tag Heuer.

Третий поразительный образ Александры Даддарио (фото: instagram.com/alexandradaddario)

Простой и интересный образ Александра продемонстрировала неделю назад. Женщина одела платье в цветочный принт, темный твидовый пиджак и белые кеды. Очевидно, этот образ был выбран для фотосессии во время прогулки.

Четвертый поразительный образ Александры Даддарио (фото: instagram.com/alexandradaddario)

Очевидно, Александра любит простоту, ведь для следующего образа актриса выбрала белую рубашку и классические синие джинсы. Но добавив к нему красную помаду, образ стал довольно изысканным.

Пятый поразительный образ Александры Даддарио (фото: instagram.com/alexandradaddario)

Черный брючный костюм с жилеткой, ставший трендом лета 2023 года, не обошел и Александру. Брендом костюма стал любимый для актрисы Dior. А вот остроту этому стильному наряду добавили черные туфли с острым носком, красная помада и собранные волосы в пучок.

Шестой впечатляющий образ Александры Даддарио (фото: instagram.com/alexandradaddario)

Черный брючный костюм от бренда Alexandre Vauthier сотворил с Александрой настоящую магию. Ведь широкие брюки и длинный пиджак придают смелость и лоск.

Седьмой поразительный образ Александры Даддарио (фото: instagram.com/alexandradaddario)

Изысканный и сдержанный образ, состоявший из юбки молочного цвета, белой классической рубашки и жилета такого же молочного цвета, сделали из Даддарио нежную принцессу. А вот пояс с бабочками добавил еще большей сказочности чудесному светлому образу актрисы.

Восьмой поразительный образ Александры Даддарио (фото: instagram.com/alexandradaddario)

Следует добавить, что во время полномасштабного российского вторжения Александра поддержала Украину в социальной сети Instagram. Актриса опубликовала пост с координатами благотворительной организации, добавив хештег "я за Украину".