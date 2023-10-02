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"Просыпаюсь с утра, а тут такое": Надя Дорофеева отреагировала на слухи о своей беременности

Понедельник 02 октября 2023 19:02
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"Просыпаюсь с утра, а тут такое": Надя Дорофеева отреагировала на слухи о своей беременности Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Иванна Пашкевич

Экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности, продемонстрировав на камеру свой плоский живот.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram певицы.

Реакция Дорофеевой на слухи о беременности

После слов скандального блогера Богдана Беспалова о том, что Надя Дорофеева ждет первенца от Миши Кацурина, артистка вышла в сторис и расставила все точки над "і".

Так, исполнительница опубликовала видео, на котором она, танцуя под свою песню "Кохаю, але не зовсім", показывает свой плоский живот.

Также знаменитость высмеяла заголовки новостей украинских СМИ, сообщающих о том, что Надя якобы беременна.

&quot;Просыпаюсь с утра, а тут такое&quot;: Надя Дорофеева отреагировала на слухи о своей беременности

&quot;Просыпаюсь с утра, а тут такое&quot;: Надя Дорофеева отреагировала на слухи о своей беременности

Надя Дорофеева опровергла слухи о беременности (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Просыпаюсь себе с утра, а здесь новости", - написала звезда.

Напомним, летом этого года Дорофеева и Кацурин тайно поженились, устроив свадьбу, на которой присутствовало только ближайшее окружение пары.

&quot;Просыпаюсь с утра, а тут такое&quot;: Надя Дорофеева отреагировала на слухи о своей беременности

Надя Дорофеева и Кацурин (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Ресторатор уже воспитывает сына и дочь от предыдущего брака с Дашей Кацуриной, а вот для артистки их будущий ребенок будет первым.

&quot;Просыпаюсь с утра, а тут такое&quot;: Надя Дорофеева отреагировала на слухи о своей беременности

Миша Кацурин с детьми (фото: instagram.com/misha_katsurin)

Недавно мы рассказывали, что Василий Вирастюк после 15 лет брака со скандалом разводится с женой.

Также мы писали, что звезда "Холостячки" впервые показала маму своего маленького сына.

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Надя Дорофеева звезды шоу-бизнеса