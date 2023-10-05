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"Це неможливо": Надя Дорофєєва пояснила, чому у неї досі немає дітей

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Іванна Пашкевич

Останнім часом навколо співачки Наді Дорофєєвої тільки і ходять чутки про те, що вона вагітна. Сама ж артистка до сьогоднішнього дня це не коментувала. Тепер зірка заявила, що ні, вона не вагітна, а також пояснила, чому.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для "Нашого радіо".

Чому у Дорофєєвої немає дітей

Співачка завітала на шоу "Ранковий двіж", щоб презентувати свою нову пісню "На самоті".

Ведучий Андрій Чорновол жартома сказав: "Слухай, ми такі щасливі. Так класно, що ти "вагітна".

У відповідь Дорофєєва заявила:

"Я можу нарешті сказати вам правду - ні, я не вагітна, на жаль".

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

За словами знаменитості, поки вона не наважується стати мамою, так як у неї дуже щільний робочий графік і постійні стреси.

Однак як тільки вона наважиться народжувати, одразу візьме паузу у кар’єрі.

"Це неможливо з такими стресами. Треба брати відпустку", - додала співачка.

Нагадаємо, чутки про вагітність артистки з’явилися після того, як її начебто бачили у лікара-гінеколога. Їх почав розповсюджувати блогер Богдан Беспалов.

Тоді тренерка "Голосу країни" відреагувала на плітки, опублікувавши ролик, на якому вона продемонструвала свій плоский живіт.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нещодавно ми розповідали, що Голос країни рознесли через "кумівство".

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