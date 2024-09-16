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"Это неизбежно": Тимур Мирошниченко рассказал о ревности между детьми в большой семье

Понедельник 16 сентября 2024 18:15
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"Это неизбежно": Тимур Мирошниченко рассказал о ревности между детьми в большой семье Тимур Мирошниченко с женой и всеми детьми (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Автор: Катерина Собкова

Телеведущий Тимур Мирошниченко, который недавно растрогал милыми семейными снимками, откровенно рассказал, с какими трудностями они с женой столкнулись после того, как усыновили двоих детей: 3-летнего Марселя и 8-летнюю Ангелину, и стали многодетной семьей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости изданию "Коротко про".

Как известно, детям в многодетной семье может показаться, что кого-то родители любят больше. В связи с этим журналист спросил, как они справляются с ревностью между детьми.

"Это неизбежно. Когда в семье больше одного ребенка, все это будет происходить. Когда есть группа детей, все быстро меняется: они обнимаются, через 10 секунд дерутся, потом снова обнимаются, потом что-то делят, потом вместе играют, потом снова кому-то что-то не нравится… Это абсолютно нормальные процессы. И у нас тоже самое", - поделился Мирошниченко.

Также он подчеркнул, что они с супругой Инной стараются каждому уделить внимание по отдельности. У них даже есть такая традиция - "день мамы и Мии", "день папы и Марко".

"Мия и Марко знают историю Ангелины, историю Марселя, они все понимают, у нас не бывает такого - либо я, либо они", - подчеркнул телеведущий.

&quot;Это неизбежно&quot;: Тимур Мирошниченко рассказал о ревности между детьми в большой семьеМия и Марко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Что известно о приемных детях Мирошниченко

В июле 2023 года супруги забрали 2-летнего Марселя из детдома в Житомире.

Несмотря на то, что у мальчика множество диагнозов, приемные родители не сдаются и радуются каждому новому навыку своего сына.

В ноябре мальчик перенес серьезную операцию. На сегодняшний день он не только начал говорить новые слова, но и счастливо улыбается и очень любит своих родителей.

В октябре прошлого года Инна Мирошниченко заявила, что она будет усыновлять второго ребенка. Для этого ей нужно было повторно пройти специальные курсы, чтобы стать кандидатом.

&quot;Это неизбежно&quot;: Тимур Мирошниченко рассказал о ревности между детьми в большой семьеТимур Мирошниченко с женой и всеми детьми (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

В апреле 2024 года адвокат рассказывала, что уже официально им стала. Главная сложность заключалась в том, что ребенка, который мог бы стать частью их семьи, трудно было отыскать. Семья получила от экспертов рекомендацию, где четко говорится, что это должна быть девочка в возрасте 8-10 лет и без социальной истории.

С 8-летней Ангелиной пара впервые познакомилась через ZOOM, ведь она в тот момент жила в Польше. Туда после начала полномасштабного вторжения РФ эвакуировали заведение, в котором она находилась.

В июне стало известно, что семья удочерила девочку и привезла ее в Украину.

&quot;Это неизбежно&quot;: Тимур Мирошниченко рассказал о ревности между детьми в большой семьеВся семья (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Ранее жена Тимура Мирошниченко очаровала романтическими кадрами с мужем.

Также читайте, что Мирошниченко откровенно рассказала о проблемах со здоровьем у приемного сына.

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