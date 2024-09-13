Тимур Мирошниченко растрогал снимками с женой и детьми: теплые семейные фото
Известный телеведущий Тимур Мирошниченко поделился в сети атмосферными кадрами со своей супругой Инной и всеми детьми: 8-летней Ангелиной и 3-летним Марселем, которых пара "родила сердцем", а также с родными - 6-летней Мией и 4-летним Марко.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.
"Лучшее, что произошло в моей жизни, - эти люди на фото. Мое вдохновение. Моя мотивация. Мои ответы на все вопросы и то, что снимает любую усталость после съемочного дня или сложной командировки. Не знаю, можно ли быть счастливее, чем в момент, когда я открываю дверь и меня сносит эта волна любви под крики: "Папа дома!" - отметил в публикации Мирошниченко.
Большая семья (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
На милых семейных кадрах показано, как семья отдыхает в яблоневом саду. При этом детей не заставляют специально позировать для фото: они лежат или сидят на траве, резвятся на кровати, обнимают родителей и просто делают то, что им хочется.
Мирошниченки (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Атмосферные снимки для семьи сделала фотограф Елена Пономарева - семейный фотограф украинских знаменитостей и политиков.
Мия Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Как отреагировали пользователи сети
Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать публикацию, поблагодарив Тимура и Инну за то, что они подарили семью двум детям во время войны:
- "Иногда не верится, что такие люди могут существовать. Да благословит вас Бог! Как хорошо, что вы есть! И что украинцы".
- "Вы невероятные. Всегда так тепло становится на душе, когда смотрю на ваши фотографии. Всего вам наилучшего".
- "Ваш потенциал добра - это что-то невероятное".
- "Я не знаю, существуют ли в нашем многогранном языке эпитеты, чтобы охарактеризовать ими вас. Просто сверхлюди".
- "Чудесная семья. Картина дорисована".
- "Какие вы все классные, невзирая на все трудности нашего настоящего, вы даете детям всю необходимую любовь семьи. Счастья и здоровья вам безграничного".
- "Лучшие родители, как пример для других. Семейные ценности передаете деткам. Они растут в любви, взаимопонимании друг с другом, теплоте, как свободные ангелочки. Берегите свою семью вопреки всему".
Тимур с детьми (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Что известно о приемных детях Мирошниченко
В июле 2023 года супруги забрали 2-летнего Марселя из детдома в Житомире.
Несмотря на то, что у мальчика множество диагнозов, приемные родители не сдаются и радуются каждому новому навыку своего сына.
В ноябре мальчик перенес серьезную операцию. На сегодняшний день он не только начал говорить новые слова, но и счастливо улыбается и очень любит своих родителей.
Марсель с сестричками и мамой (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
В октябре прошлого года Инна Мирошниченко заявила, что она будет усыновлять второго ребенка. Для этого ей нужно было повторно пройти специальные курсы, чтобы стать кандидатом.
В апреле 2024 года адвокат рассказывала, что уже официально им стала. Главная сложность заключалась в том, что ребенка, который мог бы стать частью их семьи, трудно было отыскать. Семья получила от экспертов рекомендацию, где четко говорится, что это должна быть девочка в возрасте 8-10 лет и без социальной истории.
Ангелина (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
С 8-летней Ангелиной пара впервые познакомилась через ZOOM, ведь она в тот момент жила в Польше. Туда после начала полномасштабного вторжения РФ эвакуировали заведение, в котором она находилась.
В июне стало известно, что семья удочерила девочку и привезла ее в Украину.
Счастливая семья (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)