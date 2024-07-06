"Организовали онлайн-знакомство": Инна Мирошниченко рассказала о первом разговоре с приемной дочерью

Жена ведущего Тимура Мирошниченко, Инна, которая вместе с любимым удочерила девочку в конце июня , рассказала об их первом разговоре. Она отметила, что ребенок, который находится за рубежом, знакомится со своими возможными опекунами с помощью онлайн-встречи.

Что написала Инна Мирошниченко

"Если ребенок эвакуирован заграницу, то перед тем, как отправить кандидата в страну эвакуации, организуют онлайн-знакомство. Служба, учреждение и кандидат общаются, задают вопросы (здоровье, развитие, любые другие вопросы, которые могут волновать), и если после этого сомнений нет, ребенка просят зайти", - отметила она в посте.

Кроме того, многодетная мама рассказала, что ранее Ангелина уже имела онлайн-разговор, после которого встреча не состоялась. На фоне этого знаменитость опасалась, что у ребенка будут переживания, что и на этот раз к нему никто не приедет.

Однако, к счастью, ситуация сложилась иначе, ведь Мирошниченко поняли, что девочка будет жить в их семье.

"Ангелина смотрит на нас и спрашивает: "Вы приедете?". Мы сразу в один голос сказали: "ДА". Потому что знали, что это уже навсегда. В этот момент она немного отстранилась назад, повернулась к воспитателю и говорит: "Так.. Это мои мама и папа? У меня теперь есть мама и папа?…", - поделилась известная украинка.

Приемная дочь пары Ангелина (Фото: instagram.com/_inna_mi_)

Также жена ведущего написала, что после виртуального знакомства им удалось приехать к Ангелине спустя полторы недели. Это связано с тем, что у шоумена было много работы и командировок, а Инна сама не решалась садиться за руль на большое расстояние. 10 дней ожидания были нелегкими и для них, и для приемной дочери.

"Я не знаю, сколько мыслей было в голове у ребенка... "А вдруг и они не приедут?"... Но... Мы приехали - и это главное", - добавила она.

Супруги воспитывают четырех детей (Фото: instagram.com/_inna_mi_)

Что известно о звездной семье

Напомним, Тимур Мирошниченко - украинский ведущий и шоумен. Его избранница - Инна Рудник (девичья фамилия женщины) - работает юристом.

Пара воспитывает двоих биологических детей: сына Марка и дочь Мию. Летом прошлого года супруги усыновили мальчика Марселя из Житомирского детского дома, а теперь их семья стала больше еще одного ребенка.

В соцсетях звезды делятся подробностями усыновления. В частности, рассказывают обо всех сложностях, с которыми пришлось столкнуться, а также делятся определенными историями на эту тему, например, как-вот воспоминаниями про онлайн знакомство.