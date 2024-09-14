Инна Мирошниченко откровенно рассказала о проблемах со здоровьем у названного сына: "Тяжело идет развитие"

Мирошниченко - многодетная звездная семья , ведь они стали родителями для двоих деток из детского дома. Около года назад пара усыновила мальчика Марселя, и у него есть ряд проблем со здоровьем.

Инна, жена Тимура Мирошниченко, рассказала о лечении малыша, и РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram пишет об этом подробнее.

Что известно

Так, избранница шоумена объяснила, что названный сын родился без прямых мышц живота в результате врожденного дефекта - гастрошизиса. Все его органы при рождении выпадали наружу, их сложили и зашили кожу, отметила Инна.

"Весь год, что он с нами, мы собирали мнения врачей. Все они сходились в том, что ничего не делать с этим опасно. Мышцы держат органы. При отсутствии мышц органы не на своих местах, это может привести к серьезным нарушениям. Их еще и сложили во время той операции в первые часы жизни не так, как должно быть анатомически", - также написала она.

Сын Мирошниченко Марсель (Фото: instagram.com/_inna_mi_)

Звездная мама объяснила, что в таком случае есть вариант либо каждые два года ставить сетку, потом ее менять, либо круглосуточно ходить в блиндаже, и только потом ставить сетку. Однако, как оказалось, есть и другой выход, и в этом пригодилась гиперактивность малыша.

"Так сложилось, что Марсель гиперактивен. Для других родителей это проблема, а для нас решение. Он не может усидеть на месте даже секунду. Из-за этого тяжело идет развитие, в том числе речевой. Потому что все связано" - написала Мирошниченко.

"Его непоседливость накачала ему пресс. Как это работает и как мозг знает, что нервной системе этого мальчика нужно немного выйти из строя, чтобы прокачать тело до другого уровня, я не знаю", - также добавила она.

Жена Тимура заметила, что природа - очень умная, и знает, что нужно делать.

"Природа гораздо умнее, чем мы. Тело умнее, чем мы думаем. Тело способно на иногда удивительные вещи. Мы пока откладываем вопросы операции с сеткой! Уже подтверждено врачами. Марсель все держит под контролем", - объяснила она.

Однако это не исключает проведения в дальнейшем плановых операций, и уже в этом месяце. Но если говорить об установке сетки, то это гораздо легче.

"Марселя ждут другие плановые операции. Уже в этом месяце. Но, по сравнению с сеткой, это мелочи. И мы с ними справимся!" - подчеркнула юристка.

Также многодетная мама добавила, что первые сутки жизни именно врачи спасли жизнь мальчика, поскольку дольше суток без помощи специалистов дети с таким дефектом не живут.

"То, что органы составили не так, как должно быть анатомически, не ошибка. Марсель родился в 1400 г. Очень недоношенным. Складывали, как разрешали обстоятельства. Поэтому мы в любом случае безгранично благодарны тем неизвестным нам героям!" - сказала она.

Тимур и Инна Мирошниченко с детьми (Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Напомним, Тимур и Инна воспитывают двух своих биологических детей - Мию и Марка. Летом в прошлом году они стали приемными родителями для Марселя из Житомирского детского дома, а этим летом усыновили девочку Ангелину, которую вернули в Украину из-за границы.