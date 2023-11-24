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Это должен знать каждый водитель. Как получить кэшбэк за заправку авто

Как получать кэшбек за заправку авто (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Украинцы, заправляющие авто на ОККО, смогут получать 3% кэшбэка. Акция действует с 17 ноября 2023 года по 17 января 2024 года. Для этого следует оплатить горючее картой Mastercard "Универсальная"/"Универсальная Gold".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПриватБанка.

Как воспользоваться акцией

Участниками акции могут стать клиенты ПриватБанка с ИНН в возрасте от 18 лет, имеющие карту Mastercard "Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальную карту Mastercard от ПриватБанка.

Для того чтобы принять участие в акции, нужно выполнить следующие действия:

  • подтвердите участие в акции любым способом - по предложению, поступившему в Приват24 или на e-mail, либо на странице акции
  • рассчитывайтесь на ОККО картой Mastercard "Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальной от ПриватБанка
  • получите кэшбек 3% на карту

Сколько можно сэкономить с этой акцией

При выполнении всех условий участники акции смогут получить кэшбэк 3% от оплаты, но не более 500 грн в месяц (621,12 грн с учетом НДФЛ) или 1 000 грн за период акции (1 242,24 грн с учетом НДФЛ). При этом банк от вашего имени будет платить налоги за кэшбэк.

Кешбэк будет выплачен на карту на следующей неделе после оплаты на ОККО.

Также отметим, что уже почти 30 тыс. украинцев присоединились к этой акции и экономят на топливе.

Раньше мы рассказывали о том, как можно экономить на общественном транспорте вместе с ПриватБанком.

Читайте также о том, у Приват24 появился новый сервис против мошенников.

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