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Украинцы могут экономить 50% стоимости проезда в общественном транспорте: как это сделать

Среда 15 ноября 2023 15:33
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Украинцы могут экономить 50% стоимости проезда в общественном транспорте: как это сделать Как получать 50% кэшбэка за проезд в транспорте (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Украинцы могут получать 50% кэшбэка при оплате проезда в общественном транспорте картой Mastercard "Универсальная" через QR-код. Акция от ПриватБанка действует с 15 ноября по 15 февраля 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПриватБанка.

Какие условия акции

Участниками акции могут стать клиенты ПриватБанка с ИНН в возрасте от 18 лет, имеющие карту Mastercard "Универсальная"/"Универсальная Gold" от ПриватБанка. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Как воспользоваться акцией:

  • зарегистрируйтесь на странице акции или в сообщении, поступившем в Приват24/на e-mail
  • оплачивайте проезд в общественном транспорте картой Mastercard "Универсальная"/"Универсальная Gold" от ПриватБанка через QR-код

Как получить кэшбэк

Участники акции смогут получать кэшбэк 50% от стоимости билета за каждую поездку, но не более 250 грн в месяц (или 750 гривен за весь период акции) с учетом НДФЛ. Выплата кэшбэка производится на следующей неделе после оплаты.

Украинцы могут экономить 50% стоимости проезда в общественном транспорте: как это сделатьЗарегистрироваться в акции можно на сайте ПриватБанка (скриншот)

Какие нюансы стоит учесть

В банке отмечают, что кэшбэк 50% возвращается, если сумма одной оплаты не превышает 100 грн.

Важно также, что банк от имени клиента будет платить налоги за кэшбэк.

Акция действует в этих городах: Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Сумы, Хмельницкий, Кривой Рог, Черкассы, Александрия, Николаев, Дружковка, Кременчуг, Житомир, Винница, Каменское, Ровно, Ужгород, Одесса, Черновцы, Конотоп, Славянск.

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