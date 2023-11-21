У Приват24 появился новый сервис против мошенников: как он работает

В мобильном приложении Приват24 появился новый сервис, который поможет гражданам, столкнувшимся с попытками мошенничества, срочно информировать банк о таких случаях и быстро получить помощь или консультацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка .

Новый сервис банка направлен на то, чтобы помочь клиентам в стрессовой ситуации и уменьшить потенциальный ущерб от мошенничества за счет быстрого внедрения блокирующих действий.

"Сейчас клиентам, которые столкнулись с мошенничеством, не нужно звонить в банк и ждать соединения с оператором. Срочный сервис информирования о мошенничестве в Приват24 автоматически включает все необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшие попытки мошенничества и минимизировать риски для клиента, а в некоторых случаях автоматически создать заявку на возврат средств", - сказал член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

Новый "анти-мошеннический" сервис доступен в мобильном приложении Приват24 в меню Коммуникации (в правом верхнем углу на главном экране приложения). Чтобы получить помощь от банка, если мошенники списали средства с карты, не получили оплаченный товар или ненамеренно передали персональные данные мошенникам, нужно ответить на простые вопросы в разделе "Сообщить о мошенничестве".

Также ПриватБанк призывает клиентов с помощью нового сервиса передавать информацию о мошеннических (фишинговых) сайтах, подозрительных телефонных номерах злоумышленников, чтобы вместе противодействовать мошенничеству.

Финансовое мошенничество

Напомним, в Украине люди преимущественно становятся жертвами мошенников из-за того, что разглашают данные своей карты, одноразовые пароли для подтверждения операций, данные для входа в интернет-банкинг.

По данным НБУ, более половины суммы ущерба от мошеннических действий (53%) в прошлом году произошло с помощью использования социальной инженерии.

Мошенники в основном работают в Интернете. Что касается суммы ущерба от незаконных действий, 94% приходится на сеть Интернет, 4% - на торговую сеть и 2% - на банкоматы.