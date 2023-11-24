Це має знати кожен водій. Як отримати кешбек за заправку авто

Як скористатись акцією

Учасниками акції можуть стати клієнти ПриватБанку з ІПН віком від 18 років, які мають картку Mastercard "Універсальна"/"Універсальна Gold" або преміальну картку Mastercard від ПриватБанку.

Для того, щоб взяти участь в акції, треба виконати наступні дії:

підтвердіть участь в акції будь-яким способом - за пропозицією, що надійшла в Приват24 або на e-mail або на сторінці акції

розраховуйтеся на ОККО карткою Mastercard "Універсальна"/"Універсальна Gold" або преміальною від ПриватБанку

отримайте кешбек 3% на картку

Скільки можна економити з цією акцією

При виконанні усіх умов учасники акції зможуть отримати кешбек 3% від оплати, але не більше ніж 500 грн на місяць (621,12 грн з урахуванням ПДФО) або 1 000 грн за період акції (1 242,24 грн з урахуванням ПДФО). При цьому банк від вашого імені сплачуватиме податки за кешбек.

Кешбек буде виплачено на картку наступного тижня після оплати на ОККО.

Також зазначимо, що вже майже 30 тис. українців долучилися до цієї акції та економлять на пальному.