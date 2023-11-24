Це має знати кожен водій. Як отримати кешбек за заправку авто

Українці, які заправляють авто на ОККО, зможуть отримувати 3% кешбеку. Акція діє з 17 листопада 2023 до 17 січня 2024 року. Для цього слід оплатити за пальне карткою Mastercard "Універсальна"/"Універсальна Gold".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ПриватБанку.
Учасниками акції можуть стати клієнти ПриватБанку з ІПН віком від 18 років, які мають картку Mastercard "Універсальна"/"Універсальна Gold" або преміальну картку Mastercard від ПриватБанку.
Для того, щоб взяти участь в акції, треба виконати наступні дії:
При виконанні усіх умов учасники акції зможуть отримати кешбек 3% від оплати, але не більше ніж 500 грн на місяць (621,12 грн з урахуванням ПДФО) або 1 000 грн за період акції (1 242,24 грн з урахуванням ПДФО). При цьому банк від вашого імені сплачуватиме податки за кешбек.
Кешбек буде виплачено на картку наступного тижня після оплати на ОККО.
Також зазначимо, що вже майже 30 тис. українців долучилися до цієї акції та економлять на пальному.
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