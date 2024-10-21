"Это не идея моей жизни". Популярный актер честно ответил, почему не пошел на фронт

Украинский актер Влад Никитюк честно ответил, почему до сих пор не вступил в ряды ВСУ.

Так, со слов знаменитости, у него нет желания идти добровольцем на войну.

"В начале войны у меня были десятки вопросов, а сейчас у меня их сотни просто. Я не готов идти добровольцем, потому что я сейчас не могу понять, к чему это приведет", - признался актер.

Никитюк добавил, что он ездил в горячие точки с гуманитарной помощью, чтобы увидеть собственными глазами, как там все происходит.

"Мне было интересно посмотреть, как это, чтобы на будущее понимать... Знаешь, когда немножко вера шатается и ты такой, типа: "не знаю". Добровольцем не готов идти", - сказал Владислав.

Влад Никитюк (фото: instagram.com/niki_vlad)

А вот на воинском учете, говорит звезда, он стоит. Но сейчас у него такой период, когда появляется работа и он наконец-то имеет возможность обеспечить свою семью. Это является еще одной причиной, почему артист не готов присоединяться к рядам ВСУ.

"Я пока не вижу это как идею моей жизни. Я готовлюсь потихоньку к этому, я понимаю, что это вопрос времени. Я закончил курсы дрончиков в третьей штурмовой и послушал все истории. Ну в принципе ничего нового я не услышал такого, но понимание того, что я так устроен, что я должен быть готов к чему-либо, а для этого я должен готовиться", - отметил Влад.

Что известно о Владе Никитюке

В фильмографии актера более 45 киноработ. Среди них "Крути 1918", "Спадкоємиця мимоволі", "Жити заради кохання", "Сутичка", "Дівчина з персиками". Еще в школе начал заниматься танцами, боксом и футболом.

В 2013 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого, актерский факультет. Первая популярность пришла к актеру в 2016-м, когда он сыграл главную роль - боксера Тараса - в спортивной драме "Правило боя".

В апреле этого года Никитюк женился на своей возлюбленной, коллеге Анне Гуляевой, с которой он уже долгое время встречался.

Влад Никитюк с женой (фото: instagram.com/niki_vlad)