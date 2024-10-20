Наталка Денисенко честно сказала, готова ли работать с россиянами после войны

Звезда сериалов и украинского дубляжа Наталка Денисенко высказалась об актерах-россиянах, которые до полномасштабной войны РФ против Украины снимались в Киеве. Она отметила, что не все смогли высказать свою позицию.

"Все актеры российские не поддержали украинцев. Некоторые актеры прямо открыто сказали: "Мы вообще боимся что-то говорить, мы не будем вообще ничего говорить, потому что это страшно". Некоторые наоборот поддержали, но к ним потом пришли. Я не буду называть фамилии, потому что не нужно, я думаю, что это даже опасно для них будет", - заявила Денисенко.

По словам звезды, она знает актеров из РФ, которые сначала выходили на митинги против войны, а затем им стали угрожать тюрьмой. Были и такие, которые открыто писали, что украинцам нужно "дождаться" оккупантов. И это, отметила Наталка, было просто смешно.

"Все мы пытались достучаться и я писала очень много: "Помогите, выходите". Но через неделю уже было понятно, что это до одного места достучаться до них, до зомбиленда. Потом была злость, ненависть. Хотелось, чтобы им было так же плохо, чтобы на них тоже летели ракеты, но сейчас мне все равно они показали свое лицо и мы уже все это не изменим", - пояснила актриса.

Денисенко высказалась об актерах-россиянах (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Сейчас Денисенко отмечает, что готова работать только с теми актерами, которые публично осудили полномасштабную войну и Путина. Даже если они проживали в РФ до 24 февраля 2022 года (например актриса Екатерина Кузнецова или Любава Грешнова), но затем высказали свою позицию и осуждают российскую агрессию.

"Я готова с ними работать, конечно. Я понимаю, что они просто так же, как и я, до полномасштабного вторжения, они не осознавали всей серьезности ситуации. Пока война не пришла к тебе домой, ты не понимаешь этого", - отметила актриса.

"А вот, например, Галя Безрук, выбравшая остаться у себя в стране, это теперь ее страна. Решила остаться в России со своим ребенком, строить свою карьеру, которая там у нее есть - с ней, конечно, нет, я не буду работать. Я не готова, даже если сейчас закончится война, и она скажет: "Моя Украина родная, я тебя люблю", - добавила она.

По словам Денисенко, у таких как Безрук была осознана позиция. И они выбрали сторону страны-агрессора.

"И это нормально, это ее выбор. Я тоже в какой-то степени ее понимаю, почему она так сделала. Это выбор. Мы всегда делаем выбор или из любви или из страха, она сделала выбор из страха. Потому что она боялась что здесь ее ничего не ждет, и он из страха за своего ребенка, семью, карьеру, она осталась там", - заявила Наталка.