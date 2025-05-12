Это фото видел каждый - и теперь люди в шоке: как сейчас выглядит легендарный холм с Windows XP

Это волшебное фото видел каждый, у кого есть или был компьютер, потому что именно оно украшало экраны у миллионов людей по всему миру. Культовый пейзаж заставки Windows XP называется "Блаженство" и изображает живописные холмы и ярко-голубое небо долины Напа в Калифорнии. Однако "Блаженство" уже не то и это очень расстроило пользователей.

Что случилось с легендарным холмом из долины Напа и что так смутило людей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Что случилось с долиной Напа

Знаменитая фотография, которая стала заставкой на многих компьютерах, была создана почти три десятилетия назад. И выяснилось, что время не пощадило это красивое место. Пользователь @insidehistory в Instagram сделал вирусный пост, где показал фотографии из долины Напа, сделанных в 1998, 2006, 2020, 2024 и 2025 годах.

На фото видно, что пышные зеленые холмы, которые много лет были успокаивающим фоном для пользователей компьютеров, исчезли и теперь на этом месте поселился виноградник. Долина Напа в 2006 году (скриншот)

Корреспонденты отметили, что теперь это не "блаженство", а настоящая "депрессия". А еще некоторые очень разочарованы, потому что часами любовался этим видом и мечтал обязательно там оказаться в будущем, а теперь чувствует только грусть.

Автор поста добавил, что настоящая фотография, которая стала фоном для Windows XP, не была обработанной - все яркие цвета и четкость были достигнуты естественным путем и с помощью среднеформатной камеры.

Сейчас это место называют "разрушенным" и "ужасным", и выражают свое полное разочарование, что одно из самых прекрасных мест на земле было опустошено и потеряно.

Долина Напа в 2020 году (скриншот)

Один из комментаторов предположил, что еще через 10 лет на этом месте будет парковка или новый гипермаркет.

Однако некоторые пользователи, которым посчастливилось увидеть это место вживую, уверяют, что оно остается замечательным и захватывающим. Также комментаторы указали, что не стоит так расстраиваться, поскольку виноградники - не худшая участь холмов, и можно радоваться, что там нет какого-то серого бетонного сооружения.

Долина Напа в 2024 году (скриншот)

Кроме этого, люди указали, что есть разница в фото из-за времени года - и виноград на разных фото находится в разные фазы роста лозы, поэтому некоторые кажутся очень грустными.

История фото "Блаженство"

Вы будете удивлены, но фото с зелеными холмами было сделано случайно, а не намеренно. Фотограф Чарльз "Чак" О'Рир проезжая мимо границы округов Напа и Сонома в Калифорнии, увидел красивое чистое поле посреди виноградников. Он остановил машину, чтобы сделать фото.

Дело в том, что это поле было заражено филлоксерой - вредителем, который уничтожает виноградные лозы. Его очистили за год до фото и оставили, чтобы оно полностью отошло и было подготовлено к новым виноградникам.

Именно поэтому в 1998 году было видно прекрасные открытые равнины и холмы, а на фотографиях, сделанных позже, уже есть виноградник, который восстановили, когда заражение прошло. Долина Напа в 1998 году (скриншот)

Фотограф сделал фотографию, которую назвал "Буколические зеленые холмы" и передал на нее права фотографической стоковой компании WestLight. Впоследствии фотография была приобретена компанией Corbis Images, маркетинговой компанией, которая принадлежала основателю Microsoft Биллу Гейтсу.

Когда в 2001 году Microsoft запустила новую операционную систему Windows XP, то именно "Буколические зеленые холмы" стали ключевым изображением рекламной кампании, которая стоила 200 млн долларов. Как изменилась долина Напа (скриншот)

Какую сумму получил О'Рир за это фото, не разглашалось, а в 2014 году он заявил, что сумма была "приемлемая". Также он подтвердил, что фотография не была подвергнута цифровой обработке для улучшения цветов и заверил, что на фото все абсолютно реальное - такое же, как было в действительности.