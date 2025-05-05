Эта девушка три года транслировала свою жизнь онлайн 24/7: вот как она выглядит сейчас

Известная стримерша Twitch ЭмилиСС довела свою жизнь до крайности из-за непрерывного транслирования своей жизни. Сейчас Эмили считается рекордсменкой самого длинного непрерывного стрима, потому что она транслирует каждую секунду своей жизни более трех лет подряд. Но как это повлияло на нее?

Как выглядит девушка, которая уже три года транслирует каждую секунду своей жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Uniladtech.

28-летняя Эмили показывает все, что происходит в ее жизни уже более трех лет - будничные ежедневные задачи, разрыв отношений, собаку, еду, абсолютно все. Она фактически живет перед камерой с 2021 года.

И хотя Эмили получила тысячи подписчиков, отметила важные события с королевскими особами и создала постоянный доход на платформе, принадлежащей Amazon, девушка признается, что такой образ жизни оставил ее изолированной, истощенной и отбросил ее от настоящих целей очень далеко.

Как призналась стримерша, непрерывные трансляции помешали ей осуществить свою самую большую мечту - осесть, выйти замуж, купить дом до 30 лет. Эмили скоро 29 лет и она вынуждена признать, что ее постоянный онлайн-график сделал даже идею свиданий невозможной. Звезда стриминговой платформы Эмили в 2025 году (фото: instagram.com/emilycctwitch)

"В течение трех лет я не брала больничных, не ходила в отпуска, отказывалась от всех свадебных приглашений, не занималась сексом", - описала девушка картину того, как многим она пожертвовала ради контента.

Впервые Эмили присоединилась к Twitch в 2016 году, когда работала в ночные смены на Лонг-Айленде. Ее бойфренд в то время ее поддержал и сказал: "Твоя жизнь - отстой, ты работаешь в CVS, у тебя нет друзей...А это может быть полезным". Эмили отказалась от личной жизни и секса из-за стриминга (фото: instagram.com/emilycctwitch)

После нескольких лет стриминга на условиях неполного рабочего дня она переехала в Остин в штате Техас и начала полностью посвящать себя платформе - даже вела трансляцию в день своего разрыва с бойфрендом.

С тех пор ее канал превратился в круглосуточное окно в ее жизнь, управляемое постоянным давлением на поддержание заинтересованности зрителей. 642 человека наблюдают, как Эмили снимает маску для сна и начинает 1137 день трансляции. Ближайшие друзья Эмили - это ее домашние любимцы (фото: instagram.com/emilycctwitch)

Они смотрят, как она поднимает глаза, открывает энергетический напиток на завтрак, горбится за столом, заваленным радужным конфетти, балансируя телефоном на огромной бутылке.

Зрители смотрят, как она идет в ванную комнату, единственное место в ее квартире, не попадающее в кадры трансляции. И это единственная тихая минута, которую девушка будет иметь за весь день.

"Зрители постоянно ожидают большего. Я такая: чего вы еще хотите?" - говорит Эмили.

Давление привело к серьезным эмоциональным последствиям и девушка признается, что не была на свидании уже 7 лет, и волнуется, что любой перерыв будет равнозначен "самоубийству карьеры". Зрители хотят, чтобы стримеры не были скучными, но ведь настоящая жизнь часто именно такой и бывает - скучной.

"Это заставляет меня делать то, чего я не хочу делать, потому что я хочу, чтобы этот стрим работал. Я так хочу, чтобы он работал, что мне уже просто все равно", - говорит стримерша. Эмили в 2022 году (фото: instagram.com/emilycctwitch)

Свой доход Эмили не раскрывает, но известно, что она получает 5,99 доллара в месяц с каждого подписчика, а Stream Charts оценивает ее базовый доход примерно в 5000 долларов в месяц, не считая пожертвований и чаевых. В прошлом году количество платных подписок у Эмили достигло 22 000, а сейчас упало до 6 000. Эмили в 2022 году (фото: instagram.com/emilycctwitch)

Когда она чувствует себя слишком подавленной для стримов, она просто часами остается в постели, пока зрители на это смотрят. Некоторые зрители уже жаловались, что она слишком долго принимает душ, слишком долго спит, недостаточно развлекается.

Первый год стриминга был более легким: Эмили играла в игры, смотрела забавные видео, изучала никнеймы зрителей. Она находила способы заполнять свое свободное время, составляя головоломки на ночь. Эмили в 2022 году (фото: instagram.com/emilycctwitch)

Со временем зрители хотели больше, и Эмили начала придумывать. Она покупала одежду в торговом центре, надевала надувной костюм сум и танцевала в ванной, комментировала полицейскую погоню с балкона. И начала зацикливаться на количестве зрителей.

Несмотря на деньги, она говорит, что работа оставила ее одинокой и вызвала споры с родителями, которым трудно понять, почему она постоянно онлайн. Она избегает показывать грусть во время трансляций и объясняет: "Если бы я всегда была в прямом эфире, мне бы не пришлось бы о чем-то думать. Я просто хочу быть как можно круче".