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Не принимайте этот витамин вместе с кофе или чаем: вот что будет

Суббота 03 мая 2025 17:33
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Не принимайте этот витамин вместе с кофе или чаем: вот что будет Распространенные ошибки при приеме железа (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Даже самые лучшие добавки с железом могут оказаться бесполезными, если допускать распространенные ошибки при их употреблении. Некоторые продукты и привычки способны свести на нет пользу добавок и замедлить усвоение железа организмом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт TikTok-страницу гастроэнтеролога Саурабха Сети.

Ошибки при приеме железа

Принимать ежедневно

Исследования показывают, что прием железа через день улучшает всасывание и уменьшает побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта.

Принимать с кофе или чаем

По словам врача, категорически нельзя принимать добавки железа с кофе, чаем или молочными продуктами. Они могут препятствовать усвоению, снижая эффективность железосодержащих добавок.

"Вместо этого принимайте его натощак с апельсиновым соком, поскольку витамин С максимизирует усвоение железа", - добавил медик.

Норма железа в день

Необходимое количество железа составляет:

  • 8,7 мг в день для мужчин в возрасте от 19 лет
  • 14,8 мг в день для женщин в возрасте от 19 до 49 лет
  • 8,7 мг в день для женщин в возрасте от 50 лет и старше

Женщинам, у которых менструация начинается после 50 лет, может потребоваться такое же количество железа, как и женщинам в возрасте от 19 до 49 лет.

К тому же женщины, которые теряют много крови во время месячных (обильные менструации), имеют повышенный риск развития железодефицитной анемии и могут нуждаться в приеме железосодержащих препаратов.

Что произойдет, если принимать слишком много железа

Побочные эффекты от приема высоких доз (более 20 мг) железа включают:

  • запор
  • плохое самочувствие
  • боль в желудке

Очень высокие дозы железа могут быть смертельными, особенно если их принимают дети, поэтому всегда держите добавки железа в недоступном для детей месте.

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