Не принимайте этот витамин вместе с кофе или чаем: вот что будет
Даже самые лучшие добавки с железом могут оказаться бесполезными, если допускать распространенные ошибки при их употреблении. Некоторые продукты и привычки способны свести на нет пользу добавок и замедлить усвоение железа организмом.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт TikTok-страницу гастроэнтеролога Саурабха Сети.
Ошибки при приеме железа
Принимать ежедневно
Исследования показывают, что прием железа через день улучшает всасывание и уменьшает побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта.
Принимать с кофе или чаем
По словам врача, категорически нельзя принимать добавки железа с кофе, чаем или молочными продуктами. Они могут препятствовать усвоению, снижая эффективность железосодержащих добавок.
"Вместо этого принимайте его натощак с апельсиновым соком, поскольку витамин С максимизирует усвоение железа", - добавил медик.
Норма железа в день
Необходимое количество железа составляет:
- 8,7 мг в день для мужчин в возрасте от 19 лет
- 14,8 мг в день для женщин в возрасте от 19 до 49 лет
- 8,7 мг в день для женщин в возрасте от 50 лет и старше
Женщинам, у которых менструация начинается после 50 лет, может потребоваться такое же количество железа, как и женщинам в возрасте от 19 до 49 лет.
К тому же женщины, которые теряют много крови во время месячных (обильные менструации), имеют повышенный риск развития железодефицитной анемии и могут нуждаться в приеме железосодержащих препаратов.
Что произойдет, если принимать слишком много железа
Побочные эффекты от приема высоких доз (более 20 мг) железа включают:
- запор
- плохое самочувствие
- боль в желудке
Очень высокие дозы железа могут быть смертельными, особенно если их принимают дети, поэтому всегда держите добавки железа в недоступном для детей месте.
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