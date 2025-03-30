Как понять, что вашему организму не хватает витамина D? Вот 5 простых признаков
Витамин D играет ключевую роль в иммунитете и общем состоянии организма. Но как понять, что вам его не хватает?
Какие симптомы укажут, что у вас недостаток витамина D - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Основные симптомы дефицита витамина D
Хроническая усталость и слабость
Если вы чувствуете постоянное истощение даже после полноценного сна и отдыха, это может быть признаком недостатка витамина D. Он участвует в выработке энергии, а его дефицит может вызвать чувство истощения.
Плохое настроение и депрессия
Витамин D влияет на выработку серотонина - гормона счастья. Недостаточное его количество может приводить к раздражительности, апатии и даже депрессивным состояниям. Это особенно актуально весной, когда организм адаптируется к смене сезона.
Частые простуды и ослабленный иммунитет
Витамин D играет важную роль в укреплении иммунной системы. Если вы заметили, что после зимы чаще болеете, чувствуете общую слабость или простуда длится дольше, чем обычно, стоит проверить уровень этого витамина.
Боль в костях и мышцах
Дефицит витамина D может привести к снижению уровня кальция в организме, что негативно влияет на здоровье костей и суставов. Если у вас появились боли в спине, мышцах или суставах без очевидной причины, это может быть связано с недостатком этого витамина.
Проблемы со сном
Недостаточный уровень витамина D может влиять на выработку мелатонина - гормона, который отвечает за здоровый сон. Если вы стали чаще просыпаться ночью или испытываете трудности с засыпанием, возможно, вашему организму не хватает этого элемента.
Как пополнить запасы витамина D?
Проводите больше времени на солнце
Весеннее солнце - лучший природный источник витамина D. Старайтесь ежедневно проводить хотя бы 15-30 минут на открытом воздухе.
Добавьте в рацион продукты, богатые витамином D
Среди них - жирная рыба (лосось, тунец, сардины), яичные желтки, печень, молочные продукты и грибы.
Принимайте добавки по рекомендации врача
Если вы подозреваете у себя дефицит витамина D, стоит сдать анализ крови и проконсультироваться с врачом относительно приема специальных добавок.
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В материале использованы следующие источники - МОЗ, Eating Well, Strona Zdrowia.
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