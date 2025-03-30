Как понять, что вашему организму не хватает витамина D? Вот 5 простых признаков

Витамин D играет ключевую роль в иммунитете и общем состоянии организма. Но как понять, что вам его не хватает?

Какие симптомы укажут, что у вас недостаток витамина D - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Основные симптомы дефицита витамина D

Хроническая усталость и слабость

Если вы чувствуете постоянное истощение даже после полноценного сна и отдыха, это может быть признаком недостатка витамина D. Он участвует в выработке энергии, а его дефицит может вызвать чувство истощения.

Плохое настроение и депрессия

Витамин D влияет на выработку серотонина - гормона счастья. Недостаточное его количество может приводить к раздражительности, апатии и даже депрессивным состояниям. Это особенно актуально весной, когда организм адаптируется к смене сезона.

Частые простуды и ослабленный иммунитет

Витамин D играет важную роль в укреплении иммунной системы. Если вы заметили, что после зимы чаще болеете, чувствуете общую слабость или простуда длится дольше, чем обычно, стоит проверить уровень этого витамина.

Боль в костях и мышцах

Дефицит витамина D может привести к снижению уровня кальция в организме, что негативно влияет на здоровье костей и суставов. Если у вас появились боли в спине, мышцах или суставах без очевидной причины, это может быть связано с недостатком этого витамина.

Проблемы со сном

Недостаточный уровень витамина D может влиять на выработку мелатонина - гормона, который отвечает за здоровый сон. Если вы стали чаще просыпаться ночью или испытываете трудности с засыпанием, возможно, вашему организму не хватает этого элемента.

Как пополнить запасы витамина D?

Проводите больше времени на солнце

Весеннее солнце - лучший природный источник витамина D. Старайтесь ежедневно проводить хотя бы 15-30 минут на открытом воздухе.

Добавьте в рацион продукты, богатые витамином D

Среди них - жирная рыба (лосось, тунец, сардины), яичные желтки, печень, молочные продукты и грибы.

Принимайте добавки по рекомендации врача

Если вы подозреваете у себя дефицит витамина D, стоит сдать анализ крови и проконсультироваться с врачом относительно приема специальных добавок.

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