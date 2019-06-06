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Партія "Голос": свіжий рейтинг на парламентських виборах 2019

Новини » Вибори 2019    06.06.2019 - 19:30
Партія "Голос": свіжий рейтинг на парламентських виборах 2019
Партія "Голос" (РБК-Україна)

Партія "Голос" була створена Святославом Вакарчуком перед виборами до Верховної ради

Партія "Голос" Святослава Вакарчука візьме участь у виборах до Верховної ради 21 липня 2019. Актуальні рейтинги і дані соцопитувань, останні новини і діяльність політсили - в матеріалі РБК-Україна.

Рейтинг партії "Голос" на парламентських виборах 2019: опитування 16-21 травня

За результатами дослідження передвиборчих настроїв українців, яке було проведено соціологічною групою "Рейтинг" у другій половині травня, нова партія "Голос" на майбутніх виборах може набрати 4,6% голосів (серед тих, хто точно піде голосувати і визначився з вибором).

Серед усіх опитаних рівень підтримки даної політсили становить 3,4% голосів.

Рейтинги партій на виборах до Верховної Ради 2019

Рейтинги партій на виборах до Верховної Ради 2019 (фото: ratinggroup.ua)

У загальному передвиборчому рейтингу "Голос" знаходиться на 6 позиції. Дані в результатах дослідження говорять про те, що партії може не вистачити голосів для подолання 5% прохідного бар'єру в парламент IX скликання.

У західних областях за "Голос" готова голосувати найбільша кількість респондентів (5%), в центрі країни політсилу підтримують 4% респондентів, на сході - 3% опитаних, в південному регіоні -1%.

Історія і лідер партії "Голос"

16 травня 2019 року в Києві Святослав Вакарчук оголосив що має намір брати участь в парламентських виборах з партією "Голос". Вона була створена на основі політичної партії, яка була зареєстрована в 2015 році для участі в місцевих виборах.

Варто зазначити, що український музикант в минулому вже був народним депутатом від партії "Наша Україна - Народна самооборона" у Верховній раді VI скликання. Однак в 2008 році склав повноваження за особистою ініціативою.

У 2019 Вакарчук став лідером нової політичної сили, головними завданнями якої він назвав ліквідацію корупції, боротьбу із зовнішніми і внутрішніми ворогами, євроатлантичну інтеграцію країни.

Члени партії

В команду "Голосу" увійшли:

  • екс-заступник міністра економіки Юлія Клименко;
  • громадський активіст і екс-глава правління антикорупційної організації Transparency International Україна Ярослав Юрчишин;
  • доктор медичних наук Юрій Соколов;
  • актор, режисер і командир роти, яка захищала Донецький аеропорт Андрій Шараскін (кіборг "Богема");
  • громадська активістка, волонтер, в.о. голови Одеської ОДА в 2016-2017 рр. Соломія Бобровська;
  • екс-радник міністра економічного розвитку і торгівлі України, радник прем'єр-міністра зі зв'язків із парламентом Ярослав Железняк;
  • колишній заступник голови Стратегічної групи радників по підтримці реформ при Кабміні Павло Кухта в партії "Голос" став програмним директором.

Вакарчук з командою партії "Голос"Вакарчук з командою партії "Голос" (фото: facebook.com/GolosZmin)

Вакарчук заявив, що серед членів його політсили не буде діючих депутатів.

"Партія повинна повністю складатися з людей, серед яких немає діючих народних депутатів. Це дуже важливо, щоб люди розуміли, що ми пропонуємо нові кардинальні рішення, які інші ще ніколи не пропонували", - сказав лідер "Голосу".

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