Оце так поворот! Вакарчук здивував мережу фото дружини і доньки

Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Україна)

Вакарчук вперше показав фото доньки Діани

Святослав Вакарчук, фронтмен групи "Океан Ельзи" і лідер партії "Голос", показав фото своєї сім'ї - дружини та прийомної дочки. Рідкісні кадри артист, політик, волонтер і громадський діяч опублікував в Instagram на День сім'ї в Україні.

Зазначимо, що Святослав вкрай рідко ділиться подробицями особистого життя, тому кадри з дружиною стилістом Лялею Фонарьовою і 26-річною донькою Діаною стали для шанувальників справжнім сюрпризом і подарунком.

"Сьогодні - День сім'ї в Україні. Якби не моя сім'я, я не став би тим, ким є зараз. Дякую вам, мої рідні!" - підписав Вакарчук кадри.

Святослав Вакарчук з дружиною і донькою (Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Діана є донькою Лялі від першого шлюбу з бізнесменом Володимиром Тарасюком.

У коментарях до повідомлення користувачі мережі захоплюються милими фото, які їм довелося побачити вперше. Деякі зізнаються, що навіть і не знали про те, що у Вакарчука є доросла донька

Так цікаво побачити всю сім'ю! Хоча це особисте. Дочку в інтернеті неможливо знайти. Добра вам. Не звертайте уваги на злі язики;

Красуні!

Вітаю щасливу сім'ю!

О, нарешті фото з родиною! Про дружину знала, а про дітей мені не було відомо. Було цікаво, чи є вони, і уявляла, що у вас насправді 3-4 дітей! Але і трохи дивно бачити вже дорослу красиву дочьку! Щастя вам!

Оце так поворот! Сьогодні всі дізналися, що у вас доросла дочка;

Ой які гарні!

Чудова сім'я!

Дуже хороша сім'я. Щастя вам і тепла!

Клас, це дуже мило;

Вперше бачу вашу родину...

У вас чудова сім'я! Рада, що мені випав шанс познайомитися з вами і з вашою дочкою...

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, Святослав Вакарчук нещодавно зізнався, що готовий пожертвувати сценою заради своєї політичної діяльності. Він також заявив, що якщо він потрапить до Ради, то далі не буде зупинятися тільки на цьому.

Також ми писали про те, що Святослав Вакарчук планує використати частину коштів від доходів за концерти для фінансування передвиборної кампанії.