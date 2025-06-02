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Три привычки Мэри Берри, которые помогают ей быть активной и здоровой в 90 лет

Понедельник 02 июня 2025 16:20
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Три привычки Мэри Берри, которые помогают ей быть активной и здоровой в 90 лет 90-летняя Мэри Берри назвала привычки, которых постоянно придерживается (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Британская кулинарная звезда 90-летняя Мэри Берри поделилась тремя основными правилами питания, которые помогают ей сохранять здоровье и активность. Они просты, но эффективны и не требуют радикальных диет или жестких ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Womens health.

Чем она известна

Мэри Берри - олицетворение классической британской кухни, в частности домашней выпечки. Она сделала популярными традиционные блюда, такие как бисквиты, кексы, пироги, и научила миллионы людей готовить их дома.

Настоящая слава пришла к ней в зрелом возрасте, когда она стала судьей в чрезвычайно популярном шоу "The Great British Bake Off" (2010-2016).

Ее книги - бестселлеры. Они отличаются простыми инструкциями, доступностью ингредиентов и надежностью рецептов, что сделало ее любимицей домашних кулинаров всех поколений.

За вклад в кулинарию и благотворительность Мэри Берри была награждена званием Dame (женский аналог рыцаря) в 2020 году - это одна из самых высоких наград в Великобритании.

Она стала национальным достоянием, иконой стиля жизни и примером того, что популярность и влияние можно получить в любом возрасте.

Три привычки Мэри Берри, которые помогают ей быть активной и здоровой в 90 летМэри Берри (фото: wikipedia.org)

3 правила питания от Мэри Берри

Не употребляет обработанные продукты

            Для Мэри Берри обработанные продукты - это неприемлемая пища.

            "Я избегаю обработанных продуктов. Абсолютно, однозначно. Обработанная пища - это любая еда или напиток, которые были определенным образом изменены во время приготовления. Большинство продуктов, которые мы едим, обработаны определенным образом", - сказала она.

            Три привычки Мэри Берри, которые помогают ей быть активной и здоровой в 90 летМэри Берри (фото: Getty Images)

            Домашняя еда

            Она всегда поощряет готовить дома, использовать свежие, качественные продукты, а не покупать готовые блюда или полуфабрикаты.

            Контроль за размером порций

            Ее правило: лучше съесть небольшую порцию хорошей еды, чем переесть даже самой полезной.

            Также Мерри включает в рацион много овощей, фруктов и злаков, хотя и не избегает хлеба или сахара.

            К тому же она подчеркивает, что здоровье - это не только о питании, но и о движении и активности: прогулки, садоводство, уборка.

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