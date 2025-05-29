6 привычек Кортни Кокс, которые помогают ей выглядеть молодо в 60 лет

Американская актриса Кортни Кокс поделилась привычками, которых придерживается в 60 лет, чтобы поддерживать физическое и психическое здоровье. К тому же они помогают ей выглядеть моложе ее возраста.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что почти ежедневно есть в распорядке женщины.

Холодные ванны

Звезда отмечает, что сначала думала, что не сможет выдержать холодные ванны, но со временем полюбила их, поскольку после процедуры чувствует себя прекрасно в течение нескольких часов.

Она также практикует другие оздоровительные методы, такие как инфракрасная сауна, красное светотерапевтическое освещение и регулярные физические упражнения. Холодные ванны помогают ей уменьшить воспаление, улучшить кровообращение и снизить уровень стресса

"Я думала, что возненавижу это, но мне это так нравится. Я чувствую себя прекрасно еще несколько часов после этого", - сказала она.

Она любит инфракрасную сауну

Инфракрасные сауны отличаются от традиционных тем, что нагревают тело с помощью инфракрасного света, а не горячего воздуха.

Кортни рассказывала, что включает инфракрасную сауну в свой ежедневный уход за собой, а также следит за питанием и регулярно занимается спортом. Она часто говорит о балансе между красотой снаружи и здоровьем изнутри.

В 2017 году Дженнифер Энистон рассказывала, что стала поклонницей инфракрасной сауны после посещения сауны Кортни.

"Я делаю это несколько раз в неделю сразу после тренировок в спортзале. Я заметила реальные изменения в моей энергии, сне и состоянии кожи", - добавила Кокс.

Кортни Кокс (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

Занимается реформаторским пилатесом

Актриса неоднократно упоминала в интервью, что поддерживает свою физическую форму благодаря регулярным тренировкам, в частности реформер-пилатесу. Это один из ее любимых видов физической активности.

Реформерский пилатес - это форма пилатеса, которая выполняется на специальном тренажере под названием "реформер". Этот метод помогает улучшить:

осанку

гибкость

силу мышц кора

баланс и контроль движений

Кортни Кокс также сочетает пилатес с другими активностями, такими как йога и силовые тренировки, чтобы поддерживать общую физическую и ментальную форму.

Лазеры являются важной частью ее ухода за кожей

Она неоднократно открыто говорила об использовании современных косметологических процедур, в том числе лазерных технологий, для ухода за кожей. Она стремится сохранить молодой вид без чрезмерного вмешательства пластической хирургии.

Кокс использует лазерные процедуры для улучшения текстуры кожи, уменьшения пигментации и стимуляции выработки коллагена. Это помогает коже выглядеть более свежей и подтянутой.

"Я большая поклонница лазеров, ведь они - волна будущего", - объяснила звезда.

Кортни Кокс (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

Ее утренний распорядок богат на питательные вещества

Кроме того, она каждое утро принимает витамины и ранее около двух лет пила сок сельдерея по утрам.

Однако, сейчас она делает смузи из огурца, ананаса, имбиря и лимона. Также она пьет кофе без кофеина с овсяным молоком и медом.

Любит готовить

Она неоднократно делилась рецептами и кулинарными видео в своих соцсетях. Готовит как простые домашние блюда, так и более изысканные рецепты. Ее подход к готовке часто включает здоровые ингредиенты и семейную атмосферу.

В частности, любит готовить большую порцию пасты с чесноком и оливковым маслом после долгого дня, а также фарш из индейки с чили, который подается с большим количеством сыра и кукурузным хлебом.