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Три звички Мері Беррі, які допомагають їй бути активною та здоровою у 90 років

Понеділок 02 червня 2025 16:20
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Три звички Мері Беррі, які допомагають їй бути активною та здоровою у 90 років 90-річна Мері Беррі назвала звички, яких постійно дотримується (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Британська кулінарна зірка 90-річна Мері Беррі поділилася трьома основними правилами харчування, що допомагають їй зберігати здоров’я та активність. Вони прості, але ефективні і не потребують радикальних дієт чи жорстких обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Womens health.

Чим вона відома

Мері Беррі - уособлення класичної британської кухні, зокрема домашньої випічки. Вона зробила популярними традиційні страви, як-от бісквіти, кекси, пироги, і навчила мільйони людей готувати їх вдома.

Справжня слава прийшла до неї у зрілому віці, коли вона стала суддею в надзвичайно популярному шоу "The Great British Bake Off" (2010–2016).

Її книги - бестселери. Вони відзначаються простими інструкціями, доступністю інгредієнтів і надійністю рецептів, що зробило її улюбленицею домашніх кулінарів усіх поколінь.

За внесок у кулінарію й благодійність Мері Беррі була нагороджена званняс Dame (жіночий аналог лицаря) у 2020 році - це одна з найвищих нагород у Великій Британії.

Вона стала національним надбанням, іконою стилю життя та прикладом того, що популярність і вплив можна здобути у будь-якому віці.

Три звички Мері Беррі, які допомагають їй бути активною та здоровою у 90 роківМері Беррі (фото: wikipedia.org)

3 правила харчування від Мері Беррі

Не вживає оброблені продукти

            Для Мері Беррі оброблені продукти - це неприйнятна їжа.

            "Я уникаю оброблених продуктів. Абсолютно, однозначно. Оброблена їжа - це будь-яка їжа чи напій, які були певним чином змінені під час приготування. Більшість продуктів, які ми їмо, оброблені певним чином", - сказала вона.

            Три звички Мері Беррі, які допомагають їй бути активною та здоровою у 90 роківМері Беррі (фото: Getty Images)

            Домашня їжа

            Вона завжди заохочує готувати вдома, використовувати свіжі, якісні продукти, а не купувати готові страви або напівфабрикати.

            Контроль за розміром порцій

            Її правило: краще з’їсти невелику порцію гарної їжі, ніж переїсти навіть найкориснішої.

            Також Меррі включає у раціон багато овочів, фруктів і злаків, хоча і не уникає хліба або цукру.

            До того ж вона наголошує, що здоров’я - це не лише про харчування, але й про рух та активність: прогулянки, садівництво, прибирання.

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