5 привычек Скарлетт Йоханссон, которые помогают ей сиять в 40 лет

Голливудская звезда Скарлетт Йохансон поделилась простыми, но эффективными привычками, которые помогают ей сохранять гармонию, красоту и жизненный баланс в 40 лет. Актриса рассказала, какие именно ежедневные ритуалы стали неотъемлемой частью ее образа жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Marie Claire .

Использует сыворотку для укрепления кожи

По словам звезды, когда она просыпается утром, то сначала умывается и наносит сыворотку для укрепления кожи.

Этот шаг для Скарлетт является обязательным, ведь такая сыворотка полезна для тонизирования, уменьшения мелких и грубых морщин, улучшения текстуры кожи и обеспечения общего сияющего вида.

Согласно исследованию, была протестирована сыворотка против старения, которая, как оказалось, обеспечивает значительное улучшение видимых признаков фотоповреждения лица.

Не наносит много косметики

Йохансон предпочитает сохранять естественный вид лица, когда она не на работе.

"Каждый день я не использую тональный крем. Я использую много макияжа для работы месяцами. Только что завершила работу, которая длилась четыре месяца - моя героиня была настолько гламурной, что в конце дня мне просто хотелось снять весь макияж и перезагрузиться", - сказала она.

Она часто выбирает легкий макияж или вообще обходится без него, чтобы позволить коже "дышать". Актриса отмечает, что имеет чувствительную кожу и склонность к акне, поэтому предпочитает простые и щадящие средства ухода. Ее ежедневный макияж обычно ограничивается консилером, румянами, подводкой для глаз и тушью, без полного покрытия тональным кремом.

В повседневной жизни она часто использует лишь консилер, тушь и немного бронзера или румян.

Скарлетт Йохансон (фото: instagram.com/scarlettjohanssonworld)

Полноценный отдых

Поскольку жизнь Скарлетт очень разнообразная, она отдает приоритет отдыху и восстановлению. В частности, в день она старается вздремнуть некоторое время.

"Я очень верю в дневной сон. Если я дома, я могу вздремнуть 15 минут и просто говорю: "Я иду в свою комнату. Пожалуйста, не стучите, мне нужно 15 минут, чтобы вздремнуть". Это, я думаю, ключ к долголетию. Или по крайней мере к здравому смыслу в моей семье", - сказала звезда.

Занимается пилатесом

Любимая тренировка Скарлетт - это пилатес, которая занимает около 50 минут. Это время, когда она сосредотачивается на себе и не думает о работе.

Сейчас актриса практикует пилатес 3-5 раз в неделю, обычно по утрам, посещая частные сессии с тренером. Она отмечает, что эти занятия помогают ей оставаться энергичной и поддерживать ментальное равновесие, особенно в условиях напряженного графика и материнства.

Скарлетт также подчеркивает, что пилатес позволяет ей почувствовать себя бодрой после тренировки, в отличие от истощения после тяжелых силовых упражнений. Этот вид физической активности стал для нее не только способом поддерживать физическую форму, но и важной частью ежедневного ухода за собой.

Скарлетт Йохансон (фото: instagram.com/scarlettjohanssonworld)

Избегает процедур для лица

40-летняя Скарлетт Йоханссон известна своей естественной красотой и, согласно многим интервью, действительно предпочитает более простой уход за волосами. Она избегает чрезмерного использования агрессивных процедур, таких как химическое выпрямление, частое окрашивание или чрезмерная термическая укладка.

Она выбирает продукты, которые не вредят волосам, и часто поддерживает их здоровье с помощью правильного ухода, а не через интенсивные салонные процедуры.

Скарлетт меняет цвет волос для ролей, но это происходит под контролем профессионалов, и не является частым в ее повседневной жизни.