Что ест Тина Кароль, чтобы держать себя в форме: секреты стройности певицы
Украинская певица Тина Кароль поражает своим подтянутым внешним видом. Артистка поделилась своими секретами питания, которые помогают ей оставаться в прекрасной физической форме и сохранять энергию на сцене.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, какие упражнения она выполняет каждый день.
Питание звезды
Тина Кароль старается контролировать уровень сахара в крови и не употребляет продукты, которые его сильно "разгоняют". В частности, следит за гликемическим индексом продуктов.
"Если вы едите гречку, она по индексу выше, чем вы бы ели, например, хлеб. То есть пасту, хлеб и все такое мучное, без добавления сахара, я имею в виду, бездрожжевое, вы можете есть в обед. А от риса вы поправитесь быстрее, чем от хлеба", - сказала она.
Правила питания звезды:
- до 13:00 - прием продуктов, которые имеют инсулиновый индекс не выше 30% (в любом количестве)
- с 13:00 до 15:00 - прием продуктов с не выше 60% инсулинового индекса в любом количестве
- после 15:00 - прием продуктов с не выше 10% инсулинового индекса в любом количестве
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Таблица, которая является ее путеводителем по выбору продуктов для завтрака, обеда и ужина. Цифры рядом с продуктами указывают на инсулиновый индекс:
- яйца - 21
- курица - 24
- индейка - 23
- треска - 12
- утка - 12
- тунец - 16
- креветки - 21
- моцарелла - 15
- сыр чедер, пармезан - 20
- киноа - 13
- фисташки - 19
- арахис - 13
- семечки подсолнечника - 15
Продукты, которые можно потреблять только с 13:00 до 15:00:
- рыба - 40
- говядина - 41
- ягоды - 47
- яблоко - 60
- паста - 40
- гречка - 40
- чечевица - 59
- творог кисломолочный - 45
- хлеб - 75
На ужин полезно есть такие продукты:
- бекон, сало - 9
- сливочное масло - 2
- оливковое масло - 3
- авокадо - 4
- икра красная - 9
- шпинат - 8
- руккола - 8
- помидоры черри - 10
- огурцы - 10
- зелень - 10
- перец болгарский - 10
- грибы - 10
- фундук - 6
- миндаль - 6
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Как тренируется певица
Звезда практикует аштанга-йогу, которая помогает ей не только поддерживать физическую форму, но и сохранять ментальный баланс. Йога является ежедневным ритуалом, независимо от ее плотного графика.
Скакалка и кардио-нагрузки
Тина начинала с прыжков на скакалке продолжительностью одну минуту, а сейчас может прыгать до 40 минут трижды в неделю. Эта эффективная кардио-нагрузка помогает ей поддерживать выносливость и сжигать калории.
Планка и силовые упражнения
Певица регулярно выполняет упражнение "планка", продолжительностью от 10 до 16 минут через день. Раз в месяц она устанавливает личные рекорды, стоя в планке до часа. Также в ее тренировки входят бег, отжимания и упражнения на пресс.
Тренируется она ежедневно, но и бывает по два раза в день.
Тина Кароль занимается йогой (фото: кадры из видео)
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Viva, Stop cor и Instagram-страница Тины Кароль.
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