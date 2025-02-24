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"Три года абсолютного героизма": Усик обратился к украинцам в день годовщины нападения РФ

Понедельник 24 февраля 2025 18:39
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"Три года абсолютного героизма": Усик обратился к украинцам в день годовщины нападения РФ Александр Усик (фото: РБК-Украина)
Автор: Styler Editor 4

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик растрогал своим постом по случаю 3-й годовщины от начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины.

Об этом РБК-Украина (проект Styler) сообщает со ссылкой на Instagram спортсмена.

Отечественный чемпион в Stories опубликовал кадры с украинскими военными, обстрелами мирных городов, героизмом простых людей, показав подлинные реалии войны. Таким образом боксер в очередной раз напомнил миру о бесчинствах и ужасах, которые РФ совершает на территории Украины.

Свое сообщение Усик дополнил щемящими словами в адрес мужественного украинского народа, который стал на защиту своей Родины три года назад, не испугавшись лютого врага.

Боксер отметил то, насколько украинцы являются героическими людьми. Он выразил искреннюю благодарность соотечественникам и всем, кто помогает Украине.

"Три года сопротивления. Три года благодарности. Три года абсолютного героизма украинцев. Горжусь Украиной! Спасибо всем, кто защищает ее и помогает. Всем, кто работает на Украину. И вечная память каждому, кто отдал свою жизнь ради нашего государства и людей", - резюмировал Усик.

&quot;Три года абсолютного героизма&quot;: Усик обратился к украинцам в день годовщины нападения РФ

Напомним, что Усик недавно заявил о завершении своей спортивной карьеры. Боксер рассказал, что планирует провести еще два боя и затем уйти из спорта.

Украинец отметил, что хотел бы еще раз подраться с Даниэлем Дюбуа, которого он нокаутировал в 2023 году. То поражение для Дюбуа, к слову, стало первым и пока единственным в его профессиональной карьере.

Ранее мы писали о том, что жена Усика показала старшую дочь на редких семейных фото.

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Александр Усик Война в Украине Бокс
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