Александр Усик завершает свою карьеру: какое заявление сделал украинский боксер

Украинский боксер Александр Усик заявил, что планирует завершить свою карьеру. Он сообщил, что планирует провести еще всего два боя.

Какое заявление сделал Александр Усик и с кем он хочет провести еще два боя, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Sky Sports.

Александр Усик рассказал, что планирует уйти из спорта после еще двух соревнований и какой бой он хочет провести дальше.

В мае прошлого года украинец победил Тайсона Фьюри, чтобы выиграть все четыре титула в супертяжелом весе. Он освободил пояс IBF, но сохранил объединенные чемпионские титулы по версиям WBC, WBA и WBO благодаря повторной победе над Фьюри.

Сейчас абсолютный чемпион мира планирует еще только два поединка в карьере и хочет боксировать с победителем боя Дэниеля Дюбуа против Джозефа Паркера.

22 февраля на турнире Riyadh Season в Эр-Рияде 27-летний британец Дюбуа будет защищать титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом дивизионе в бою против новозеландца Паркера.

"Я буду драться с тем, кто победит, Джозеф Паркер, Дэниел Дюбуа, без проблем", - сказал Усик.

Дюбуа, имеет пояс IBF и 22 февраля будет защищать его в бою против Паркера. Победитель этого противостояния может получить шанс провести бой с Усиком за титул абсолютного чемпиона мира.

А впоследствии 38-летний боксер планирует завершить карьеру - в ближайшие два года и, скорее всего, проведет бой только еще один раз после следующего боя.

"Думаю, у меня осталось полтора-два года в боксе. Я чувствую себя прекрасно, но готовлюсь только к двум поединкам, не более. Только два", - заявил Усик.

Стоит добавить, что Дэниел Дюбуа уже дрался с Усиком в 2023 году за звание объединенного чемпиона мира в тяжелом весе. Тогда он уступил техническим нокаутом в девятом раунде, хотя бой был тяжелым и для украинца.

Дэниел Дюбуа (фото: Getty Images)

Британский боксер считает, что значительно улучшил свои навыки и хочет взять реванш у Усика.

"Я становлюсь лучше, прогрессирую. Говорят, что после завоевания чемпионского титула ты растешь как боец. Думаю, это как раз обо мне. Я готов снова выйти на ринг и победить любого, кого поставят передо мной", - отметил Дюбуа.