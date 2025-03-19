Три скрытых риска консервов, о которых многие украинцы не догадываются
Действительно ли консервированные продукты менее полезны, чем свежие или замороженные? Некоторые считают, что их следует избегать из-за наличия вредных веществ.
В чем плюсы и минусы консервированных продуктов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца в Facebook.
Некоторые исследования доказывают, что консервы могут быть не только безопасными, но и полезными.
Как консервирование сохраняет продукты
Консервирование - это метод длительного сохранения пищи путем герметичной упаковки и нагрева.
Процесс включает три основных этапа:
- Обработка - очистка, нарезка, варка или другая подготовка продуктов.
- Герметизация - запечатывание в банки для предотвращения контакта с воздухом.
- Нагрев - уничтожение вредных бактерий и продление срока хранения.
Благодаря этой технологии продукты могут оставаться безопасными для употребления в течение 1-5 лет. Чаще всего консервируют овощи, фрукты, бобовые, мясо, рыбу и супы.
Влияние консервирования на питательные вещества
Существует миф, что консервированные продукты теряют пользу. На самом деле белки, жиры, углеводы, минералы и жирорастворимые витамины (A, D, E, K) сохраняются почти без изменений. В то же время водорастворимые витамины (С, группы В) могут частично разрушаться из-за высокой температуры.
Интересно, что в некоторых случаях консервирование даже повышает полезность продуктов. Например, в помидорах после нагревания увеличивается количество антиоксиданта ликопина, который борется со старением клеток.
Почему консервы удобны
Во-первых, они дешевле свежих продуктов, во-вторых, они имеют длительный срок хранения и не портятся годами. Также они очень удобны и их не надо готовить.
Благодаря этим преимуществам консервы являются важным источником питательных веществ для многих людей, особенно в регионах с ограниченным доступом к свежим продуктам.
Потенциальные риски консервов
BPA (бисфенол А)
Это химическое вещество, содержащееся в оболочках банок, может попадать в пищу. Некоторые исследования связывают его с сердечными заболеваниями и гормональными нарушениями. Чтобы уменьшить риск, выбирайте консервы с маркировкой "BPA-free".
Ботулизм
Это редкий, но смертельно опасный токсин, который может образоваться в неправильно законсервированных продуктах. Избегайте банок с вмятинами, выпуклыми крышками или подозрительным запахом.
Соль и сахар
Дело в том, что некоторые консервированные продукты содержат большое количество соли или подсластителей, что повышает риск гипертонии, диабета и сердечно-сосудистых болезней.
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