Как достичь быстрых результатов от фитнеса? Названы три "ключа" к успеху

Хорошая физическая форма - это не только о внешности, но и о здоровье и самочувствии. Чтобы тренировки по фитнесу были эффективными, важно придерживаться определенных советов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу американского тренера Натали Брюйнуге.

Мобильность является обязательной

Мобильность в фитнесе - это способность суставов двигаться в полном объеме без боли или ограничений, в сочетании с контролем мышц. Она зависит как от гибкости мышц, так и от силовой стабильности суставов.

По словам эксперта, если суставы не могут хорошо двигаться, то мышцы не могут хорошо выполнять свою работу. Напряженные бедра, лодыжки или плечи ограничивают производительность.

Подвижность - это не просто растяжка, а подготовка тела к выработке силы и предотвращению травм. Приседания над головой, шпагат и наклоны вперед на одной ноге с вращениями туловища позволяют расширить диапазон движений.

Выполняйте плиометрию

Плиометрия (или плиометрические упражнения) - это тип физических упражнений, направленный на развитие взрывной силы, скорости и координации. В фитнесе плиометрия широко применяется для улучшения спортивной формы, сжигания калорий и укрепления мышц, особенно нижней части тела.

В частности, плиометрия включает тренировки прыжков или когда мышцы прилагают максимальную взрывную силу, например приседания или прыжки с подтягиванием.

Речь идет не только о том, чтобы прыгать выше, но и о том, чтобы двигаться лучше и дольше.

Любимые упражнения Брюйнуге: прыжки на коробку на одной ноге, быстрые прыжки на пластине с чередованием ног и полуприседания с прыжком на коленях.

Занятие с фитнеса (фото: Freepik)

Поднятие тяжестей не всегда означает укрепление

Вы можете достичь личного рекорда в приседании или становой тяге, но это не означает автоматически, что вы сильнее в целом.

Даже если человек поднимает большой вес, но делает это с плохой техникой, это может привести не к укреплению мышц, а к травмам и перегрузкам.

Если постоянно использовать одинаковый вес без постепенного его увеличения, мышцы перестают адаптироваться - следовательно, не растут и не укрепляются.

Поднятие чрезмерного веса без должной подготовки может заставить тело "обходить" работу целевых мышц, что снижает эффективность и создает риск травм. Это также может перегрузить связки, сухожилия и суставы.