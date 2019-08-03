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Стало відомо, хто може очолити "Слугу народу" замість Разумкова

Новини » Політика    03.08.2019 - 22:53
Стало відомо, хто може очолити "Слугу народу" замість Разумкова
Фото: Олександр Корнієнко (facebook.com/oskorniyenko)

Партію ймовірно очолить Олександр Корнієнко

Главою політичної партії "Слуга народу" може бути обраний Олександр Корнієнко. Про це повідомила у Facebook глава прес-офісу партії Євгенія Кравчук. 

Вона підтвердила, що на посаду голови Верховної ради України фракція делегує Дмитра Разумкова, на посаду першого заступника голови ВР - Руслана Стефанчука.

 "Партію "Слуга Народу" може очолити Олександр Корнієнко. Кандидатом на посаду голови фракції є Давид Арахамія. У нього буде 15 заступників. Також є пропозиції щодо кандидатур керівництва комітетів Верховної ради", - написала Кравчук.

Стало відомо, хто може очолити &quot;Слугу народу&quot; замість Разумкова

РБК-Україна писало, що партія "Слуга народу" може обрати новим спікером Верховної ради чинного главу політичної сили Дмитра Разумкова.

Раніше повідомлялося, що четвертий номер виборчого списку політичної партії "Слуга народу", підприємець і волонтер Давид Арахамія буде запропонований на посаду глави майбутньої фракції партії у Верховній раді, майбутні кандидати від партії визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів. 

Разумков прокоментував інформацію про відставку Богдана В унісон із Зеленським: з яких законів "Слуга народу" почне роботу у новій Раді
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