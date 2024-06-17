Тренер рассказал, как часто можно есть яйца на завтрак и в каком виде они более полезны

Куриные яйца полезно есть, ведь они богаты белками, витаминами и омега-3. Стоит знать, сколько можно есть яиц в день и как приготовить, чтобы они были более полезными.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера Юрия Попко.

Как часто можно есть яйца

По словам эксперта, яйца можно есть на завтрак, обед и даже на перекус.

"Когда хотите и в общем сколько хотите", - добавил тренер.

В частности, если речь идет о плохом холестерине и вы беспокоитесь, то яйца никакого большого отношения к этому не имеют.

Все потому, что плохой холестерин всего на 25% зависит от питания и на 75% зависит от состояния организма.

Если вы следите за своим весом, следует запомнить, что они считаются калорийным продуктом (на 100 г - 157 ккал).

Как готовить яйца, чтобы они были более полезными

Считается, что наиболее полезны вареные яйца. Жареные более калорийны, ведь их готовят на животном жире или масле.

Например, у вареного яйца 160 ккал на 100 г, а у жареного - 200 ккал. А еще они не так полезны, ведь во время жарки большинство витаминов и минералов теряются и они становятся просто источником холестерина.

Чем полезны яйца

Куриное яйцо очень питательное и помогает надолго утолить голод. Благодаря высокой концентрации белков и жиров, яйцо снабжает организм необходимыми веществами.

Яйца содержат витамин А, фолиевую кислоту, витамин B5, B12, B2, фосфор, селен и цинк. В белке много калорий и отсутствует жир, что благоприятно сказывается на кровеносной системе.

К тому же желток содержит необходимое человеку количество холина - вещества, препятствующего отложению жира в печени.