Тренер розповів, як часто можна їсти яйця на сніданок та в якому вигляді вони корисніші
Курячі яйця корисно їсти, адже вони багаті на білки, вітаміни та Омега-3. Варто знати, скільки можна їсти яєць на день і як приготувати, щоб вони були кориснішими.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Юрія Попка.
Як часто можна їсти яйця
За словами експерта, яйця можна їсти на сніданок, обід та навіть на перекус.
"Коли хочете і в цілому скільки хочете", - додав тренер.
Зокрема, якщо мова йде про поганий холестерин і ви переймаєтесь, то яйця ніякого великого відношення до цього не мають.
Все тому, що поганий холестерин лише на 25% залежить від харчування і на 75% залежить від стану організму.
Якщо ви стежите за своєю вагою, варто запам'ятати, що вони вважаються калорійним продуктом (на 100 г - 157 ккал).
Як готувати яйця, щоб вони були кориснішими
Вважається, що найбільш корисними є варені яйця. Смажені більш калорійні, адже їх готують на тваринному жирі чи олії.
Наприклад, у вареного яйця 160 ккал на 100 г, а у смаженого - 200 ккал. А ще вони не такі корисні, адже під час смаження більшість вітамінів та мінералів губляться і вони стають просто джерелом холестерину.
Чим корисні яйця
Куряче яйце дуже поживне і допомагає надовго вгамувати голод. Завдяки високій концентрації білків і жирів, яйце постачає організм необхідними речовинами.
Яйця містять вітамін А, фолієву кислоту, вітамін B5, В12, В2, фосфор, селен і цинк. У білку багато калорій і відсутній жир, що сприятливо позначається на кровоносній системі.
До того ж жовток містить необхідну людині кількість холіну - речовини, яка перешкоджає відкладенню жиру в печінці.
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