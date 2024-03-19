Как понять, что яйца стали опасными: всего 5 признаков

Часто люди пытаются запастись продуктами, хотя это и риск, ведь они могут испортиться. Свежесть яиц "на глазок" в магазине можно определить по простым признакам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mashed .

Слизь на скорлупе

Слизь может быть жидкой или уже засохшей. Этот признак может указывать на бактериальное заражение и порчу. Потому такие яйца категорически нельзя есть.

Если вы взяли такое яйцо в руки, то их нужно вымыть, ведь есть риск заразиться сальмонеллой.

Порошкообразный налет

Такой налет может появляться на яйцах и указывать на ухудшение качества или заражение грибком. Грибковая инфекция может проявляться в виде зеленого, порошкообразного или нечеткого черного налета на скорлупе.

Порошкообразный налет возникает, если продукт хранился в теплом или влажном месте.

Грибок на скорлупе размножается, производя токсины, которые при попадании в организм представляют опасность для здоровья.

Розовые вкрапления в белке

Яичные белки выглядят прозрачными или полупрозрачными, поэтому наличие розовых и красных пятен является признаком присутствия бактерии Pseudomonas.

Если употреблять яйца, зараженные Pseudomonas, это может привести к пищевому отравлению. Могут возникнуть следующие симптомы: диарея, рвота и спазмы желудка.

Следует помнить, что кровянистые пятна в яйце могут быть признаком разрыва кровеносных сосудов в желтке, что не представляет никакой опасности.

Жидкий белок

Если белок редкий и водянистый, это свидетельствует о некачественном продукте. Свежий яичный белок должен сохранять форму и сильно не растекаться.

Жидкий или даже водянистый белок образуется в результате хранения яиц при высоких температурах или в помещении с низкой влажностью.

Странный звук при встряхивании

Для такого способа нужно взять яйцо в руку и слегка встряхнуть. Если оно свежее, то вы ничего не услышите.

Однако испорченное яйцо выдает плеск - это зависит от накопления газов внутри яйца.

Чем длиннее яйцо лежит, тем больше газов в нем образуется, а, следовательно, им можно отравиться.

Симптомы отравления яйцами

Симптомы при отравлении яйцами могут быть разными, поскольку зависят от конкретной причины интоксикации. В случае классического пищевого отравления просроченной продукцией без бактериального заражения сальмонеллой наблюдаются тошнота со рвотой, боль в животе, диарея и слабость организма.

При развитии сальмонеллеза выделяют несколько форм инфекционного поражения, которые развиваются достаточно быстро (в течение 1-2 часов после употребления яиц). Поэтому важно сразу обращаться к врачу.