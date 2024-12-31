Тренер рассказал, действительно ли можно "подтянуть" тело

Многие люди обращаются к тренерам с желанием только "подтянуть тело". Как оказалось, этого сделать просто нереально, если человек не собирается худеть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера Юрия Попко.

Что стоит знать

По словам эксперта, процент жира в теле влияет как на внешний вид, так и на здоровье - он должен быть не ниже минимума и не слишком много, а в пределах нормы.

Для мужчин это в пределах 8-19% жира в теле, а для женщин 21-33%.

"Вот в этих пределах и старайтесь держать свою форму. Это касается только внешнего вида. Все что ниже или выше в долгосрочной перспективе влияет на здоровье", - добавил эксперт.

На вес и индекс массы тела эксперт советует вообще не обращать внимания - это максимально примитивные методы, которые ничего общего не имеют с качеством тела.

Как определить процент жира в теле

Существуют умные весы, которые определяют % жира в теле, но это не более чем "забава" и значение они показывают с большой погрешностью.

В теле в основном жир откладывается в двух местах: это подкожный и висцеральный (внутренний на органах). Висцеральный жир нужен организму, но когда его много, то это не здорово и избыток укорачивает жизнь,

Согласно статистики, около 70% людей имеют лишний процент жира и сюда относят те, у кого "нормальный вес".

Таких людей можно даже увидеть среди тех, которые активно занимаются спортом, у которых развита мускулатура и большой живот, пожалуй, каждый видел таких мужчин в зале. Запомните, с возрастом % мышц уменьшается, а % жира у людей увеличивается, при этом вес может быть +- неизменным. Речь идет о тех, которые физически мало активны", - добавил тренер.

Часто дети едят калорийную пищу и родители не заморачиваясь ты, что они потребляют и в каком количестве. Также в наше время большинство детей из дома не заставишь выйти на улицу, они "живут" в телефонах, компьютерах и планшетах.

Тогда для них банальная физкультура в школе - это уже повышенный риск опасности, потому что физически они очень слабые из-за пассивного образа жизни.

В результате это может привести к диабету 2 типа, повышенному давлению, инсульту, нарушению дыхания, ожирению печени, проблемам с сосудами, суставами и бесплодию.