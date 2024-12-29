Три способа, которые помогут быстро привести тело в форму после Нового года

Новогодние и рождественские праздники могут привести к набору веса и проблемам с питанием. Эксперты назвали 5 советов, которые помогут прийти в форму после Нового года.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Сделайте это весело

Найдите занятия, которые вам искренне нравятся, и которые вы точно будете делать регулярно.

Эксперт по физическим упражнениям Пол Гаф рассказал, что регулярная программа физических упражнений является ключом к улучшению физической формы, но главное - выбрать занятия, которые вам нравятся, поскольку в таком случае вы будете придерживаться их и впишете в свой образ жизни.

Лучше всего проводить тренировки через день или трижды в неделю, продолжительностью от 40 минут до часа. Наиболее приятный и доступный способ привести свое тело в тонус - пробежка или велопрогулка на свежем воздухе или упражнения со скакалкой.

Ставьте реалистичные цели

Если вы хотите изменить свое тело, то сначала стоит ставить реалистичные цели.

Постановка перед собой большого количества целей на самом деле может демотивировать, когда вы их не достигаете.

"Я предпочитаю ставить мини-цели, которые являются более достижимыми", - добавил эксперт.

Следите за питанием

То, что вы едите, будет иметь огромное влияние на то, насколько успешным будет здоровье и режим физической формы.

Диета имеет решающее значение для способности иметь хорошее настроение, четко мыслить и избавляться от болезней и других факторов, которые мешают иметь силу воли, заниматься спортом и заботиться о себе.

После регулярного употребления сытных праздничных блюд целесообразно отказаться от жирной, копченой, жареной пищи, сладостей и газированных напитков, кофе и чая с сахаром. Еще один важный пункт, о котором нельзя забывать - никакого алкоголя, и не важно, крепкие ли это напитки или просто коктейли.

Все эти продукты очень калорийные и малополезные продукты и способствуют накоплению лишнего веса и создают чрезмерную нагрузку на тело.

Отдавайте предпочтение продуктам с содержанием сложных, полезных углеводов, которые медленно усваиваются и дарят ощущение сытости. В их перечень входят фрукты, каши, макароны на основе твердых сортов злаков, картофель, бобовые и орехи.

На ужин выбирайте овощи в любом виде (свежие, вареные, пареные или запеченные), а также пищу с содержанием большого количества белков - творог, йогурт, курица или индейка, морепродукты.