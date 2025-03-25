5 продуктов, которые обязательно стоит добавить в рацион в апреле
Изменения погоды, весенняя усталость и авитаминоз могут сказаться на здоровье, поэтому важно добавить в свой рацион продукты, которые обеспечат необходимые витамины и микроэлементы.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие пять продуктов стоит обязательно употреблять в апреле.
Зелень (шпинат, укроп, петрушка)
После зимы организм особенно нуждается в свежей зелени, богатой витаминами C, A, K, а также железом и фолиевой кислотой. Они помогают укрепить иммунитет, улучшить работу сердечно-сосудистой системы и нормализовать уровень гемоглобина.
Редиска
Один из первых весенних овощей, который содержит большое количество витаминов, антиоксидантов и клетчатки. Редис улучшает пищеварение, способствует очищению организма от токсинов и поддерживает здоровье кожи.
Кисломолочные продукты
Йогурт, кефир, ряженка и творог являются отличными источниками пробиотиков, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника, укрепляют иммунную систему и улучшают пищеварение. В апреле особенно важно заботиться о балансе полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте.
Рыба (лосось, скумбрия, сельдь)
Жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые необходимы для здоровья сердца, мозга и суставов. В апреле, когда перепады температур могут влиять на самочувствие, регулярное потребление рыбы поможет поддерживать организм в тонусе.
Орехи и семена
Миндаль, грецкие орехи, семена льна и тыквы являются отличными источниками магния, цинка и белка. Они помогают бороться со стрессом, улучшают настроение и поддерживают здоровье нервной системы.
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В материале использованы такие источники - Eat this, not That, Eating Well, Strona Zdrowia.
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