Развеян главный миф о сухофруктах, в который верили все

Сухофрукты часто считают идеальным перекусом для тех, кто следит за питанием. Они содержат витамины, минералы и клетчатку, а также являются натуральной альтернативой сладостям.

Однако действительно ли они так полезны, как кажется на первый взгляд, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему сухофрукты могут быть опасными?

Основной миф заключается в том, мол, сухофрукты очень полезны и их можно есть, сколько хочешь. Это совсем не так. Когда мы едим свежие фрукты, вода и клетчатка быстро создают ощущение сытости, что помогает избежать переедания. Зато в процессе сушки из фруктов испаряется влага, но концентрация сахара и калорий возрастает в разы.

Например, 100 г свежего винограда содержат всего 70 ккал, тогда как 100 г изюма - более 300 ккал и более 65 г углеводов.

Это даже больше, чем в некоторых шоколадных батончиках. Если учесть, что сухофрукты имеют меньший объем, чем свежие аналоги, их очень легко съесть больше, чем нужно. Это может приводить к скрытому избытку калорий и набору веса, особенно у людей с сидячим образом жизни.

Кроме того, промышленные сухофрукты часто содержат дополнительный сахар, консерванты (в частности диоксид серы) и даже красители, которые могут вызвать аллергические реакции и проблемы с пищеварением.

Как правильно употреблять сухофрукты?

Соблюдайте меру

Оптимальная порция составляет 30-50 г в день.

Сочетайте с белками и жирами

Орехи, натуральный йогурт или творог помогут замедлить усвоение сахаров и предотвратить резкие скачки глюкозы в крови.

Выбирайте натуральные варианты

Лучшие сухофрукты не содержат добавленного сахара, искусственных консервантов и красителей.

Сухофрукты - это не враг здорового питания, но и не идеальный перекус. Важно помнить о балансе и умеренности, чтобы получить максимум пользы без вреда для организма.

Вас может заинтересовать