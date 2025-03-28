Тренер раскрыл правду об авокадо, которую от вас скрывали
В последние годы авокадо стало популярным продуктом в рационе многих украинцев. Его приписывают к категории "суперфудов" из-за высокого содержания полезных жиров, витаминов и минералов.
Основной миф о незаменимости авокадо развенчивает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Юри Попка в Facebook.
Что такое авокадо?
Эксперт объяснил, что авокадо - это ягода, хотя большинство считает его фруктом или даже овощем. Его популярность возросла благодаря распространению культуры здорового питания. Однако найти спелый и качественный плод в наших магазинах - задача не из простых, поскольку к нам он попадает преимущественно в недозрелом состоянии.
Полезные свойства и мифы
Авокадо содержит полезные жиры, которые необходимы для нормального функционирования организма. Он также является источником витаминов группы В, витамина К, калия и магния. Однако, некоторые распространенные утверждения о его пользе могут оказаться мифами.
Например, часто можно услышать, что авокадо богат витамином С. Однако на самом деле он содержит лишь 5,77 мг этого витамина на 100 г продукта, что значительно меньше, чем в лимоне (50 мг) или шиповнике (650 мг). Чтобы получить суточную норму витамина С только из авокадо, нужно съесть около 1,5 кг этого плода, что эквивалентно 2500 ккал.
Авокадо и калорийность
Авокадо - один из самых калорийных фруктов: 160 ккал на 100 г. Это обусловлено высоким содержанием жиров -15г на 100 г. Хотяэто преимущественно полезные растительные жиры, их количество стоит контролировать, особенно тем, кто следит за калорийностью рациона.
Плацебо-эффект или реальная польза?
Интересно, что нет научных исследований, которые бы доказывали, что авокадо имеет уникальные свойства для здоровья сердца, долголетия, кожи или волос. Это и есть главный миф об этом продукте, в который верят почти все.
Его употребление чаще всего связано с переходом человека на более сбалансированное питание в целом, а не только с самим продуктом.
Люди, которые включают авокадо в свой рацион, обычно начинают больше следить за питанием, уменьшают потребление вредных продуктов и улучшают общий рацион. Это комплексный подход, а не "волшебное" действие авокадо.
Кому нельзя есть авокадо?
Обычно авокадо не имеет серьезных противопоказаний, кроме случаев индивидуальной непереносимости или аллергии. Его следует потреблять в умеренном количестве, учитывая высокую калорийность.
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