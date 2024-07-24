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Тренер рассказал, как нужно брать в зале гантели, чтобы не "убить" спину

Среда 24 июля 2024 09:20
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Тренер рассказал, как нужно брать в зале гантели, чтобы не "убить" спину Фото: Как правильно брать гантели для упражнений (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Виктор Мандзяк

Гантели - это ручные весы, предназначенные для физических упражнений и тренировок с целью укрепления мышц и улучшения физической формы. Они состоят из металлических или пластиковых штанг и взвешенных дисков, обычно крепящихся на концах штанги. Гантели могут быть разного веса, что позволяет пользователям выбирать оптимальную нагрузку в зависимости от их тренировочных потребностей и уровня физической подготовки.

Как правильно брать гантели в тренажерном зале, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Виктора Мандзяка в Facebook.

Как правильно брать гантели

Вы должны подойти к гантелям максимально близко. Далее с ровной спиной, сгибая ноги в коленях поднимайте гантель.

После того, как вы проделали подход упражнения, таким же образом вы должны вернуть спортивное оборудование на место.

В случае, если гантель легкая, вы также поднимаете ее таким способом. Используйте ноги, а не спину, чтобы поднять гантель. Это поможет избежать травм спины.

Что вам нужно знать дополнительно

Убедитесь, что гантели не шатаются или не качаются, когда вы поднимаете их и переносите к месту тренировки. Это позволит избежать травм и обеспечит точность выполнения движений во время упражнений.

Обеспечьте правильную позицию тела при выполнении упражнений с гантелями, чтобы максимально использовать мышцы и избегать травм.

Соблюдение этих шагов поможет максимально эффективно использовать гантели во время тренировок и сохранять безопасность во время их использования.

Кстати, тренер Мандзяк рассказал, что есть в жару и без электричества.

Напомним, тренер Мандзяк пояснил, что лучше для похудения - тренировки, или 10 тысяч шагов.

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