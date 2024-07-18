"Даже если не хочется". Тренер Мандзяк рассказал, что есть в жару и без электричества

Жара в Украине продолжается. При значительном повышении температуры среды у человека снижается аппетит. Ученые утверждают, что переваривание и усвоение пищи - процесс энергозатратный, протекающий с образованием тепла.

Что нужно есть и пить в жаркую погоду, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост фитнес-тренера Виктора Мандзяка в Facebook.

Что есть в жаркую погоду

По словам тренера, если у вас нет аппетита в жару - вы все равно должны есть, потому что, даже если похудеете, потом вы все равно вернете потерянные килограммы.

"Запомните: любое уменьшение массы тела в результате стресса, влюбленности… жары, временное. Как только возобновятся привычные условия существования, не имея адекватных поведенческих паттернов (ЗОЖ-привычек), ты отъешься назад. Гарантирую!" - сказал Виктор.

По словам Виктора, в жару человеческий организм нуждается в различных веществах для жизни.

"Заставляй себя есть мясо, рыбу, молочные продукты, яйца. И при отсутствии аппетита как никогда пригодятся всякие протеины (батончики и коктейли). Что может быть проще, как перегнуть у себя 300 миллилитров вкусной сладкой жидкости?" - сказал эксперт.

Также очень важно соблюдать питьевой режим.

"Ну и, конечно, питьевая вода. Пей достаточно. Слушай сигналы тела: лови легкие проявления жажды и пей. Носи с собой бутылку воды в сумочке, держи в машине, привяжи к голове и вставь трубку в рот. Если ты мазохист и бегаешь в обед, едва подсаливай воду, потому что ты много теряешь натрия с большим количеством пота", - сообщает фитнес-гуру.

Что есть, когда постоянно нет электричества?

Мандзяк подчеркнул, что не вся пища нуждается в низких температурах для хранения.

Белок можно спокойно получать из яиц. Протеиновый порошок не портится, потому что не содержит воды. Вместо мяса можно есть бобовые. Они не только очень полезны, но и богаты высококачественным белком, особенно соевые бобы.

Орехи, хотя плохо усваиваются, но все же 450-500 калорий из ста граммов арахиса или кешью вы можете получить.

Фрукты, ягоды, овощи - мега-полезная пища, тоже не нуждающаяся в холодильнике. Как и цельнозерновой хлеб и всякие крупы. Ешьте их смело.

Вафли, печенье в жару - не лучшая идея, хотя они не нуждаются в холодильнике. Дозируйте такие вкусности.