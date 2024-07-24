Тренер рассказал, как нужно брать в зале гантели, чтобы не "убить" спину

Гантелі - це ручні ваги, призначені для фізичних вправ і тренувань з метою зміцнення м'язів та покращення фізичної форми. Вони складаються з металевих або пластикових штанг і зважених дисків, які зазвичай кріпляться на кінцях штанги. Гантелі можуть бути різної ваги, що дозволяє користувачам вибирати оптимальне навантаження в залежності від їхніх тренувальних потреб і рівня фізичної підготовки.

Як правильно брати гантелі в тренажерній залі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Віктора Мандзяка у Facebook.

Як правильно брати гантелі

Ви маєте підійти до гантелей максимально близько. Далі з рівною спиною, згинаючи ноги в колінах піднімайте гантелю.

Після того, як ви виконали підхід вправи, таким же чином ви маєте вернути спортивне обладнання на місце.

У випадку, якщо гантеля легка, ви також підіймаєте її таким способом. Використовуйте ноги, а не спину, щоб підняти гантелю. Це допоможе уникнути травм спини.

Що вам треба знати додатково

Переконайтеся, що гантелі не хитаються або не качаються, коли ви піднімаєте їх і переносите до місця тренування. Це дозволить уникнути травм і забезпечить точність виконання рухів під час вправ.

Забезпечте правильну позицію тіла під час виконання вправ з гантелями, щоб максимально використовувати м'язи і уникати травм.

Дотримання цих кроків допоможе вам максимально ефективно використовувати гантелі під час тренувань і зберігати безпеку під час їхнього використання.