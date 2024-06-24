Тренер назвал продукты, которые нужно есть, чтобы быть здоровым

Основой крепкого здоровья является спорт, употребление необходимого количества воды и правильно подобранный рацион. Нужно знать, что есть, чтобы быть здоровым.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера Юрия Попко.

Что есть, чтобы быть здоровым

По словам эксперта, чтобы быть здоровым, нужен хороший иммунитет и быть активным.

Иммунитет на 80% находит в кишечнике, то есть зависит от миклофлоры. Поэтому, чтобы быть здоровым, не нужно вредить миклофлоре.

Необходимо минимизировать продукты с добавленным сахаром и потреблять достаточно клетчатки. Все потому, что этой клетчаткой питаются хорошие бактерии.

Норма клетчатки для детей до 20 г в сутки, для женщин 25 г, для мужчин - 35 г.

Чтобы посчитать, сколько клетчатки вы потребляете, можно скачать калькулятор калорий.

Второй вариант - три раза в сутки потребляйте минимум три чаши овощей, зелени, также не забывайте о ягодах - там есть клетчатка, в меньшей степени фрукты, крупы, которые долго варятся и бобовые.

Чего избегать

Также, чтобы быть здоровому, следует не переедать, не иметь лишнего веса и ожирения. Для этого следует делать акцент на насыщающие продукты, то есть белковые - рыба, мясо, яйца, сыр кисломолочный. Следует выбирать продукты с не более 5% жирности.

Далее сложные углеводы - это крупа, которые долго варятся и картофель. Тренер отметил, что будет полезнее, если картофель будет вареный и охлажденный.

Следует не забывать о растительных и животных жирах, ведь они дают энергию, а также это гормоны, которые необходимы организму.