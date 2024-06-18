Портят все: 3 популярных мифа о правильном питании, которые нужно игнорировать

Многие думают, что правильное питание - это отказ от всех радостей сытной жизни, но глубоко ошибаетесь. Есть популярные мифы, в которые необходимо перестать веровать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера Юрия Попко.

"Соль - это белая смерть"

По словам эксперта, сама по себе соль является полезным микроэлементом, который должен поступать каждый день в рацион. Проблемой это становится, если превышать норму потребления ежедневно.

Суточная норма соли 5 г, а не так, как привыкли потреблять люди по 12 г в сутки, что превышает норму в 2,5 раза.

Превышая норму человек подвергает себя гипертонии и проблемам с сердечно-сосудистой системой.

"Было бы легко все, если бы можно было отслеживать, сколько солим пищу в течение дня", - написал тренер.

Однако большинство блюд и продуктов, которые все потребляют на 3/9 уже содержат в своем составе соль. Производители могут не указывать количество соли в продукте и, соответственно, человек не знает, сколько потребляет в сутки.

Эксперт рекомендует солить блюда после приготовления, а не во время, поскольку во время вы будете солить и солить и в результате представления не будете иметь сколько соли у вас в тарелке.

"Чем меньше специй - не вкусно, но полезнее"

Если речь идет о приправах типа "мивины" и соусах, где в составе усилители вкуса, сахар, сиропы и куча другого хлама - это правда.

Но если речь идет о соли, перце, зелени, травах, то это все натуральные продукты. Поэтому, чем больше и разнообразнее специи, тем вкуснее и полезнее блюдо.

Люди, которые следят за своей фигурой, питаются разнообразнее и вкуснее, чем те, кто не следит за тем, что едят.

"Фреши и смузи - это здоровое питание"

На самом деле, ничего здорового в этих напитках нет.

Фреш содержит вода с сахаром, немного витаминов, но самое полезное - клетчатку выбросили в помойку.

Хочешь извлечь пользу из фруктов, ягод - съешьте цельными их, жуйте, а не выжимайте из них соки.

Смузи лучше фрешей, поскольку там хранится клетчатка.

"Но смузи все равно хуже насыщает, чем если бы вы съели целый фрукт или ягоды. Так как чем более измельченный продукт, тем легче и быстрее переваривает его организм", - говорится в сообщении.

Если хотите смузи, то лучше сделать его из овощей и зелени, а не фруктов или ягод.