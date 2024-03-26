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Сколько можно хранить борщ в холодильнике, чтобы он оставался вкусным и съедобным

Вторник 26 марта 2024 07:00
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Сколько можно хранить борщ в холодильнике, чтобы он оставался вкусным и съедобным Борщ - популярное сытное блюдо (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Кастрюлю сытного и известного блюда - борща - иногда бывает сложно съесть сразу. А иногда мы специально оставляем это, признанное ЮНЕСКО, нематериальное культурное наследие "на потом" - однако срок хранения борща, даже в холодильнике, достаточно ограничен.

О том, как долго можно хранить борщ в холодильнике, чтобы его можно было есть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайты dovidkam.com, zberihannya.org.ua.

Как долго можно хранить борщ

Общие рекомендации по длительности хранения борща - не дольше 24 часов, при температуре 2-5 градусов. Однако на срок хранения борща влияет не только температура, но и другие факторы, из-за которых борщ может сохраняться дольше, до 72 часов - хотя это может повлиять на его вкус.

Что влияет на срок хранения:

  • Состав блюда - некоторые продукты обладают свойствами консервантов, поэтому продлевают срок хранения, некоторые - наоборот.
  • Свежесть и качество составляющих - блюдо будет дольше храниться, если выбранные продукты свежие и неиспорченные, иначе борщ достаточно быстро скиснет.
  • Посуда, в которой хранится борщ - не каждая тара предназначена для длительного хранения продуктов.
  • Условия охлаждения борща - если поместить неостывший борщ в холодильник, это может привести и к порче техники, и к порче продуктов вследствие недостаточного охлаждения.

Какие продукты влияют на срок хранения борща

Оптимальную продолжительность хранения следует определять, опираясь на продукты с наименьшим возможным сроком хранения. Кроме того, некоторые продукты, хотя и не портятся, теряют вкус - этот фактор также следует учитывать, если хотите, чтобы борщ был не только съедобен, но и вкусен.

  • Борщ на мясном бульоне может храниться до 3 дней.
  • Борщи с копченостями - не более 2 дней.
  • Борщ на грибном бульоне может сохраняться только сутки, ведь грибы портятся быстро.
  • Соль, уксус и лимонный сок - природные консерванты, которые могут продлить термин хранения борща. Но в то же время не стоит добавлять слишком много этих ингредиентов, кроме того, к их использованию есть определенные рекомендации - например, уксус добавляется не в жидкость, а в зажарку.
  • Борщ с квашеной капустой может храниться до 2 дней, к тому же будет иметь более насыщенный вкус. А вот свежая капуста, напротив, через 1 день уже потеряет вкус.
  • Свежая зелень, а также такие овощи, как репа и кабачок, быстро теряют текстуру, поэтому борщ с такими овощами лучше съесть в течение суток. А зелень лучше добавлять непосредственно перед употреблением в тарелку.

Сколько можно хранить борщ в холодильнике, чтобы он оставался вкусным и съедобным

Некоторые продукты ускоряют скисание борща (иллюстрация: Freepik)

Признаки испорченного борща:

  • Характерный резкий кислый запах, усиливающийся при кипячении борща.
  • Изменение цвета - потемнение или потеря красного оттенка.
  • Пена или пузырьки на поверхности борща, которых становится больше во время кипячения.

Как правильно хранить борщ

Борщ лучше сохранит свой вкус и качества при соблюдении следующих рекомендаций:

  • Во время приготовления борща снимайте с поверхности пену - в ней могут размножаться микроорганизмы.
  • Готовый борщ должен настояться примерно 30-50 минут, после чего его нужно охладить либо на балконе зимой, либо поместив на час кастрюлю с ним в миску с холодной водой.
  • Лучше отдать предпочтение предварительно простерилизованной и неповрежденной эмалированной или керамической посуде, чем пластиковым контейнерам.
  • Посуда для хранения должна быть герметичной, никаких посторонних предметов внутри быть не должно.
  • Температура в холодильнике не должна превышать 5 градусов.
  • При употреблении охлажденного борща, когда он будет съеден не весь, полезнее разогреть отдельно только порцию, а не всю кастрюлю.

Кстати, раньше мы писали о том, почему нельзя ставить горячие блюда в холодильник.

А также рассказывали, как лучше хранить морковь.

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