Илона Гвоздева намекнула на проблемы в браке: "Не было того счастья"

Украинский хореграф Илена Гвоздева распространила в своих соцсетях неоднозначный пост, в котором намекнула о проблемах в отношениях с мужем.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram участницы "Танців з зірками".

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Так, знаменитость опубликовала снимок, под которым поразмышляла о склонности женщин придумывать себе "сказочный мир", которого на самом деле не существует.

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

В частности, Гвоздева отметила, что счастье можно выстраивать годами, однако уничтожить его можно всего за мгновение.

"Счастье можно годами выстраивать, а разрушить можно за мгновение! А может все так только казалось? Может и не было того счастья, просто так казалось, просто это была привычка и так было комфортно?!", - поделилась мыслями танцовщица.

Илона Гвоздева с мужем (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Как часто мы, женщины, можем придумывать сказочный мир, которого нет на самом деле?! А зачем тогда так много сказок и кино об золушках, принцессах и так далее?", - добавила она.

Также знаменитость призналась, что "устала быть сильной", и заявила, что хотела бы почувствовать себя золушкой.

Фаны озадачены постом

Поклонники Илоны начали беспокоиться из-за отношений Илоны с ее мужем.

Илона Гвоздева с мужем (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Они поддержали звезду "Танців із зірками", отметив, что все у нее будет хорошо, а эти проблемы - лишь временные.

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Напомним, Илона Гвоздева и Иван Хомякчук вместе уже 14 лет, девять из которых супруги состоят в официальном браке.

Илона Гвоздева с мужем (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

За это время у них родилось двое детей - дочь Валерия и сын Доминик.

В сентябре 2022 года пара решила обвенчаться. Таинство прошло в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.