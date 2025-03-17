Где сейчас и чем занимается Асия Ахат - звезда 2000-х, которая уже давно не гастролирует по Украине

Асия Ахат - украинская скрипачка и одна из самых ярких звезд отечественной сцены 2000-х, давно не радует фанатов новыми концертами и гастролями по Украине. Тем не менее, ее жизнь не остановилась на достигнутом. Сейчас она сосредоточена на новых проектах и личном развитии.

Как сейчас живет и чем занимается знаменитость сегодня? Узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Асия Ахат, которая родилась в Киеве, начала свой музыкальный путь еще в 1990-х, но настоящую популярность получила в 2000-х.

В ее дискографии - многочисленные сольные концерты по всему миру, 8 альбомов и около 30 видеоработ.

Судя по контактным номерам, указанным на ее странице в соцсетях для сотрудничества, артистка, вероятно, живет в Северной Америке или Чили. Эти номера имеют международные коды +1 и +56, которые используются в США, Канаде и Чили. Асия Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

В США звезда не только записывает новые композиции, но и участвует в процессе выбора победителей музыкальной премии Grammy.

В 2021 году Ахат стала членом жюри, получив признание за свою авторскую музыку, а также рекомендации. Асия Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

Она стала первой украинкой в судейской коллегии, а в 2023 году к ней присоединилась Тина Кароль.

Личная жизнь Ассии Ахат

Артистка замужем, ее муж - Игорь Баленко, известный предприниматель и совладелец сети супермаркетов "Фуршет". У Ассии Ахат двое взрослых сыновей - Даниил и Филипп.

Подробностями о своей семье исполнительница почти не делится. Например, о том, что у нее есть внучка, стало известно лишь тогда, когда девочке исполнилось три года.

Что говорит о войне

С началом полномасштабного вторжения Ахат сразу выразила поддержку своей родной стране.

Хотя скрипачка живет за океаном, она регулярно посещает Киев и охотно делится фотографиями из путешествий.

В июле прошлого года она прогулялась по родному Киеву, в частности, по Михайловской площади, где были выставлены уничтоженные оккупантами технические средства.

Знаменитость сделала кадры на фоне этих ужасных трофеев украинских военных и опубликовала их в Instagram. Асия Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

В начале марта артистка снова приехала в Украину и сразу сообщила об этом в соцсетях.

"Родная энергия, родные места, родные люди - ничто не заменит этого ощущения. Я дома", - написала Ахат. Асия Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

К слову, певица ведет свои соцсети преимущественно на английском языке. Время от времени она публикует сборы в поддержку ВСУ, сопровождая их подписями на украинском. В то же время в ее профиле до сих пор можно найти сообщения на русском.

Асия Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

В Украине Асия с концертами не выступает, однако несколько лет назад она совершила турне по США вместе с Ириной Билык и Олегом Скрипкой.

Это была серия благотворительных мероприятий, собранные средства с которых направляли на поддержку ВСУ и помощь пострадавшим от войны.

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