Где сейчас Евгения Власова, хиты которой "Ветер надежды" и "Я - живая река" все знали наизусть

Евгения Власова - украинская певица, которая была на пике популярности в 1990-х и начале 2000-х благодаря хитам "Ветер надежды", "Я - живая река", "Плачь обо мне". Затем артистка несколько раз исчезала из публичного пространства и вновь появлялась.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, где сейчас певица, а также чем она занимается.

Начало карьеры

Будущая звезда родилась в Киеве в 1978 году. С детства увлекалась музыкой, после школы поступила в музыкальное училище им. Глиера. Уже на первом курсе участвовала в конкурсах, пела в клубах и таким образом содержала семью.

В 2000 году она знакомится с Дмитрием Костюком - создателем и генеральным продюсером группы "ВИА Гра", который помогает развивать ей карьеру. Вскоре отношения пары переросли из рабочих в романтические. Затем Власова забеременела и, по ее словам, из-за этого вышла замуж за него.

Где сейчас живет Евгения Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

В 2004 году у них родилась дочь Нина. Однако этот брак не был счастливым и вскоре распался.

В середине 2000-х певица выпускает новые клипы, в том числе англоязычный ремейк песни Валерия Меладзе "Лимбо" в дуэте с Эндрю Дональдсом. Но через несколько лет Власова исчезает с экранов.

Болезнь

В 2009 году в СМИ распространились слухи, что у Евгении Власовой обнаружили рак. Сама певица никогда не подтверждала, что у нее было онкологическое заболевание, хотя долгое время и не опровергала этого напрямую.

Через несколько лет она попыталась вернуться на сцену, но в 2016 году снова заявила, что берет творческую паузу. В 2017 году артистке сделали еще одну операцию, после которой она снова исчезла из шоу-бизнеса на несколько лет.

В 2019 году она отметила, что действительно перенесла операцию и прошла химиотерапию, однако у нее никогда не было онкологического заболевания.



Евгения Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

Участие в шоу "Танці з зірками" и "Голос країни"

Вернуться на телеэкраны певица решила в 2021 году. Однако не с новыми песнями, а для того, чтобы продемонстрировать чудесную физическую форму в шоу "Танці з зірками". Она танцевала в паре с Максом Леоновым, однако покинула проект в 8 выпуске из-за ковида.

Евгения Власова с партнером по танцам (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

В том же году она засветилась и на другом популярном шоу - "Голос країни". Там она заявила, что не собирается возвращаться в шоу-бизнес.

Полномасштабное вторжение

Начало войны - 24 февраля 2022 года - Евгения Власова встретила в Киевской области вместе с дочерью, мамой и братом. Семья провела первые дни в подземном гараже, из-за чего у ее мамы начались проблемы со здоровьем.

Весной 2022 года певица выехала в Чехию, где прожила полтора года. Также она гостила у друзей в Монако и Париже. Сначала артистка жила на собственные сбережения, а затем начала преподавать.



Евгения Власова после начала войны в Украине (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

Где Евгения Власова сейчас

Сейчас певица находится в Украине. Как рассказывала она в одном из интервью, ее не было дома 1 год и 7 месяцев. В 2023 году она вернулась домой в Киев.

Евгения Власова не замужем, карьеру артистки не развивает, а для себя нашла новое призвание. Она называет себя "духовным практиком", который "отстаивает волю Творца" и работает "через голос и вибрации, энергии и частоты". У нее есть свой авторский курс.



Евгения Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

После начала полномасштабной войны артистка стала реже публиковать что-то в социальных сетях. Чаще всего это информация о ее работе - практиках и медитациях.



Где сейчас Евгения Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

На вопросы подписчиков и журналистов, скучает ли она по большой сцене и популярности, Власова честно отвечает, что нет.

В апреле 2025 года Евгении Власовой исполнится 47 лет, однако она совсем не выглядит на свой возраст.



Евгения Власова летом 2024 года (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

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