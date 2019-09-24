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Зеленський зустрівся з генсекретарем НАТО

Новини » Політика    24.09.2019 - 19:22
Зеленський зустрівся з генсекретарем НАТО
Фото: зустріч Зеленського зі Столтенбергом (t.me/V_Zelenskiy_official/66)

Зеленський підтвердив готовність України продовжити активну взаємодію з Альянсом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО з Єнсом Столтенбергом під час 74-ї сесії Генасамблеї ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента в Telegram.

В ході зустрічі Зеленський зазначив, що Україна продовжить активну взаємодію з Альянсом щодо реалізації структурних реформ у секторі безпеки та оборони згідно зі стандартами НАТО.

"Зустрівся з Єнсом Столтенбергом на полях Генасамблеї ООН. Для нас дуже важливий візит Північноатлантичної ради НАТО до України наприкінці жовтня", - написав Зеленський у Telegram.

Зеленський 23 вересня прибув з робочим візитом до США для участі в 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Планується, що Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті з Цілей сталого розвитку.

Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

РБК-Україна повідомляло раніше, що Зеленський сподівається, що його зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом буде продуктивною. Президент підкреслив, що Україні потрібна підтримка Сполучених Штатів.

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